World of Warcraft: Dragonflight vyjde ještě letos. Není to podezřele brzy?

Studio Blizzard spustilo předobjednávky k připravované expanzi World of Warcraft: Dragonflight. Na tom by nebylo nic zvláštního, mnohé ovšem zaskočil příslib ohledně data vydání. Žádné konkrétní prozatím neznáme, nicméně tvůrci tvrdí, že hru vydají nejpozději do 31. prosince 2022 včetně.

Můžete říct, že herní komunita nebude nikdy spokojená a máte pravdu. Pokud si ovšem oznámení zasadíme do kontextu toho, kolik času dříve obvykle uplynulo od oznámení datadisku, alfaverze a betaverzí, jsou určité obavy na místě. Na základně těchto indícií řada lidí, včetně mě, optimisticky předpokládala, že hra vyjde nejdříve v prvním čtvrtletí příštího roku. Že se Blizzard poučí z uspěchaných vydaní za poslední léta.

Je pravděpodobné, že vedení Blizzardu a tvůrčí tým jsou pod velkým tlakem. Ačkoliv jsem si aktuální expanzi Shadowlands při startu užil, následně vydávaný obsah a neochota přijmout potřebné úpravy ji proměnily v jeden z nejhorších datadisků vůbec. To se podle neoficiálních informací promítlo i do počtu předplatitelů, vedení proto potřebuje dostat novou expanzi co nejrychleji ven. Je to začarovaný kruh.

Je samozřejmě možné, že přístup Blizzardu se změnil a když pochopil, že Shadowlands už se nevyplatí zachraňovat, proškrtal plánovaný obsah a vývojáře převelel na Dragonflight. Pomoci může i to, že Dragonflight nepůsobí jako rozmáchlá expanze.

Nová rasa Dracthyr a povolání Evoker budou dostupné ještě před vydáním, předělávka talentů je sice skvělá, nicméně většina už ve hře v nějaké formě byla, či stále je, a přepracování profesí a uživatelského rozhraní nezní jako něco, co vytíží tým na maximum. Úprava zisku reputací vychází z funkce Renown z Shadowlands, čili opět nic vyloženě nového.

Digitální obsah nejdražší edice.

Kromě sběratelské verze si lze předobjednat tři digitální edice. Základní stojí 50 eur (zhruba 1 250 korun) a kromě základní hry s možností hrát za novou rasu a povolání ještě před vydáním obsahuje peta. Heroická za 70 eur (zhruba 1 750 korun) k tomu přidává dalšího peta, mounta a boost jedné postavy na úroveň 60. Epické za 90 eur (zhruba 2 250 korun) na to nabaluje další sadu ingame předmětů či efektů a 30 dnů herního času (ano, až v nejvyšší verzi).

Nakonec je tu ještě možnost, že Blizzard termín nestihne a vydání odsune na další rok. Ať už to dopadne jakkoliv, u hry, která vyžaduje předplatné a zhruba každé dva roky koupi datadisku, by se tvůrci měli sakra snažit, aby dodávali odladěný, kvalitní produkt.