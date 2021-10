Další zoufalost Blizzardu. Nový režim v Hearthstone je jen tahačka peněz

Ještě než si nový režim Mercenaries rozebereme, pro kontext je důležité připomenout dva roky starý režim Battlegrounds, což je auto-battler. Hráči si ho zamilovali, tvůrci se o něj starají, ale moc velkou radost z něho nemají. Nelze na něj totiž navázat nějakou smysluplnou monetizaci, jinými slovy, lze ho úplně v pohodě hrát v režimu free 2 play. A právě kvůli tomu vznikají Mercenaries.

Mercenaries nemají s Hearthstone vlastně nic společného. Je to nová hra, kterou Blizzard ze zištného důvodu přilepil k Hearthstone. Proč? Aby prodával nové bundly a boostery. A protože Mercenaries sdílejí stejnou herní měnu, tedy zlaťáky, tak chce nalákat free 2 play hráče, aby je utráceli. To se mu samozřejmě hodí do krámu, protože hrát novinku i původní hru free 2 play bude o něco těžší.



Centrálním hubem Mercenaries je vesnice, kterou si postupně stavíme a vylepšujeme. U několika prvních budov svítil nápis „free“, mohl jsem je tedy postavit zdarma. Jenže vylepšení už zdarma není. Tušíte správně. Pokud si chci například vylepšit tábořiště, což je nástěnka s úkoly, aby se mi otevřel další slot, musím už platit zlaťáky.



Podstatou hry je sbírání a trénování hrdinů, které posíláte na výpravy. Na začátku vám hra nadělí startovní sadu a pár boosterů zdarma. Nepočítejte ovšem s tím, že boostery obsahují pouze hrdiny. Někdy ano, nejčastější odměnou jsou ovšem jen shardy hrdinů, z nichž si je teprve vycraftíte. A potřebujete je i k tomu, abyste hrdinům zpřístupnili schopnosti a následně tyto schopnosti vylepšovali. Vaše parta získává po boji zkušenosti, díky nimž hrdinové levelují, což znamená, že se jim zvyšuje počet životů a jednou za čas i útočné číslo.



Výpravy trochu připomenou Slay the Spire. Začínáte ve spodní části mapy a postupně si volíte, jakou cestou se vydáte k pokladu, který stráží boss. Kromě oživovacího a teleportačního políčka jsem ovšem na nic jiného kromě různých typů nepřátel nenarazil.



Hearthstone Mercenaries Hearthstone Mercenaries

Vlastní boj probíhá tak, že z vaší party šesti hrdinů vyložíte tři na stůl. Hrdinové mají různé schopnosti. Například Millhouse Manastorm může použít Arcane Explosion (zraní všechny nepřátele), Arcane Bolt (zraní jednoho nepřítele a navýší spell damage) či Arcane Missiles (vystřelí tři projektily). Až u všech nastavíte útoky, odkliknete kolo a útoky se vyhodnotí. Pořadí útoků určuje rychlost, která se neváže přímo k postavě, ale ke každé schopnosti zvlášť.



Všichni hrdinové spadají do jedné z těchto kategorií: fighter, caster a protector. Poznáte je podle barev a funguje zde klasický soubojový trojúhelník. To znamená, že protector uděluje dvojnásobný damage fighterovi, ale sám dostává dvojnásobnou nálož od castera atd. Různé postavy a schopnosti se hezky doplňují, prostor pro taktiku zde je.



Jenže po pár hodinách se dostanete do bodu, kdy hra rozdala své bezplatné odměny a vy narazíte na výpravy, jejichž obtížnost, respektive level jednotek převyšuje vaši partu. Což znamená, že musíte začít grindovat. Nuda. Nebo, a za to by byl Blizzard moc rád, otevřete peněženku a začnete si za skutečné peníze kupovat bundly či boostery s hrdiny a shardy. Jinak si hrdiny, a tedy i možnosti, jak si sestavit partu, budete rozvíjet dost pomalu.



Hearthstone Mercenaries Hearthstone Mercenaries

Když si ve vesnici postavíte Fighting Pit, dojde i na bitky s hráči. Jsem si vědom, že ratingy se teprve usadí, ale musel jsem se smát, když na mě naběhl protihráč s nakoupenými a přelevelovanými jednotkami oproti těm mým, aby stejně prohrál, protože zjevně nechápal ani princip soubojového trojúhelníku. Samozřejmě došlo i na to, že mě někdo se silnějšími jednotkami úplně přejel, ovšem zažil jsem i vyrovnané bitvy.



Nelíbí se mi ani grafika, zejména bitky na hrací desce působí chudě, nevýrazně a levně. Mercenaries zkrátka připomínají jednu z mnoha pay 2 win her, kterých je plný Google Play a App Store. Jen z nějakého důvodu zabloudila na PC, stala se součástí Hearthstone a podepsán je pod ní kdysi legendární Blizzard.