Zpestřete si virtuální cestování po Google Earth skvělou hříčkou se špiony

Carmen Sandiego byla hrdinkou stejnojmenné série počítačových her, vydávané od poloviny osmdesátých do druhé poloviny devadesátých let. Nyní se tato polozapomenutá značka nečekaně vrací a to v plné síle. V lednu streamovací stanice Netflix vydala dvacetidílný animovaný seriál, na příští rok se pak chystá hraný film a aby toho náhodou nebylo málo, své reinkarnace se dočkala i samotná počítačová hra.



Pátrání po Carmen Diego vás zavede po celém světě.

Tu si navíc můžete zahrát hned teď a to s největší pravděpodobností i v případě, že právě sedíte v práci. Stačí totiž vstoupit na stránky projektu Google Earth a zvolit novou položku „Chyťte Carmen Sandiego.“ Ostřílení pařani samozřejmě nad touto spíše hříčkou než hrou ohrnou nos, ale především pro mladší hráče může jít o zajímavou kratochvíli, navíc s lehce edukativním podtónem.

Vaším úkolem je dopadnout špionku, která před vámi utíká po celém světě. Její poslední kroky byly spatřeny v Londýně, dál už je to jen na vás. Princip je jednoduchý - v každé lokaci najdete několik interaktivních míst, která vám dají drobné nápovědy. Jakmile z nich popisované místo poznáte, můžete se přesunout do nové lokace. Není to nic těžkého, z výpovědí svědků tak například zjistíte, že si Carmen šla vyměnit peníze za jeny a odjela na lodi pod vlajkou s červeným kruhem na bílém pozadí – vaše další kroky proto povedou do Tokia. Hádanky jsou jednoduché, ale díky provázanosti s nesmírně detailní Google Earth hra dokáže ukousnout pořádné množství času. Před chvílí jse se přistihnul, že místo práce už deset minut obdivuji krásy kráteru na hoře Fudži.

Hra je k dispozici v češtině a postupně má být obohacena o další a další příběhy.