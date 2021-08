Zahájení Gamescomu přineslo smršť oznámení, jen málo jich však stálo za to

Stejně jako vloni se největší evropská herní událost roku musela kvůli pandemii koronaviru odehrát pouze virtuálně. Její zahajovací „večírek“ si vzal na starosti Geoff Keighley, kterého si asi většina lidí vybaví jako moderátora „herních Oscarů“ Game Awards (viz náš článek).

Pro Gamescom použil stejný formát, tedy chrlení jednoho traileru za druhým s občasnými prostřihy na tvůrce her nebo na reklamy. Show sice chyběla bombastičnost, kterou známe například z E3 konferencí, na druhou stranu byla tak nabitá, že se člověk bál jít se i vyčůrat, aby mu snad něco neuteklo. Ale pojďme k tomu nejdůležitějšímu, tedy samotným hrám.

O tom, že se vrátí značka Saints Row už se nějakou dobu vědělo, nikdo ovšem netušil v jaké to bude podobě. Akční trailer sice neukázal ze hry ani záběr, i tak už je ovšem jasné, že co se týče celkového vyznění, vše zůstává při starém. Tento bláznivý malý bráška známější série Grand Theft Auto bude i tentokrát sázet na úmyslně přehnanou akci a nadsázku. Volition ovšem slibují, že humor by měl být tentokrát trochu dospělejší, což kvitujeme s povděkem. Mlácení lidí dildem po hlavě už jsme si užili dost. Na výsledek si ovšem budeme muset počkat až do příštího roku.

To Call of Duty: Vanguard vyjde ještě letos a musíme přiznat, že vypadá nad očekávání dobře. Na rozdíl od konkurenčního Battlefieldu se tvůrci nevykašlali na příběhovou kampaň pro jednoho hráče a předvedená ukázka z ní vypadala skutečně slibně. Ne, není to nic, co bychom snad v menších obdobách neviděli už stokrát předtím, ale díky produkčním kvalitám a originálnímu zasazení do doby po hlavních událostech druhé světové války hře dává pořádný šmrnc. Vychází 5. listopadu.

Studio Firaxis potvrdilo dlouho spekulovanou novinku ze světa Marvelu, cože by nemělo být nic jiného než „X-COM se superhrdiny“. Název Marvel’s Midnight Suns toho moc neprozrazuje, stejně jako předvedený filmový trailer plný zběsilé akce. Ukázky skutečné hratelnosti bychom se však měli dočkat při podrobnějším představení hry naplánovaném na 1. září. Hra samotná pak vyjde v březnu příštího roku.

Tvůrci klíčové xboxové exkluzivity Halo: Infinite sice žádné zajímavé novinky nepřinesli, ovšem ukázali hezký filmeček a vyvrátili spekulace o dalším odkladu. Fanoušci Master Chiefa si tak ve svých kalendářích mohou zakroužkovat datum 8. prosince, kdy hra vychází. Samozřejmě od prvního dne i jako součást Game Passu.

Konkurenční značka Playstation samozřejmě nemohla zůstat pozadu a tak se připomněla s pokračováním své značky Horizon. Na Forbidden West si ovšem budeme muset počkat o něco déle a to až do 18.2. příštího roku. Majitelé PS5 si mohou čekání zpříjemnit u vylepšeného Zero Dawn, který na této konzoli nově běhá v 60 FPS.



Průběžně aktualizujeme.