Hrajte zdarma. Epic rozdává třetí Saints Row i netradiční hru o vaření

Středeční oznámení dalšího dílu série Saints Row nedopadlo úplně podle představ tvůrců, fanoušci totiž nový trailer na Youtube „vymínuskovali.“ Představená hra podle nich nerespektuje odkaz předlohy a místo spousty nekorektního humoru vypadá jako klon Fortnite.

Pokud s touto značkou nemáte dosud žádné zkušenosti, díky obchodu Epic Store to můžete snadno napravit. Po dobu následujícího týdne totiž rozdává digitální verzi třetího, podle mnohých nejlepšího dílu (naše recenze). Ale pozor, hra rozhodně není pro každého. Autoři se neustále pohybují na hranici trapnosti a dost často se vydávají na výlety daleko za ní. Jestli vám přijde mlácení lidí obřím dildem zábavné, nebo infantilní, si musíte rozhodnout sami. Každopádně hra je na Epicu zdarma k dispozici rovnou v remasterované podobě, a to až do 2. září (odkaz).

Epic tímto krokem nečekaně vylepšil svoji dřív slíbenou nabídku, která měla původně být mnohem slabší. Logická hra Automachef, ve které je vaším úkolem postavit automatizovanou výrobní linku na přípravu pokrmů, sice není špatná, ale na rovinu řečeno to není příliš známé jméno. Hru si můžete stáhnout na tomto odkaze od 17:00 až do 2. září.