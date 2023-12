První pořádné video z televizního Falloutu ukončují jaderné výbuchy

Vůbec první oficiální video viděli letos za zavřenými dveřmi návštěvníci srpnové herní akce Gamescom v německém Kolíně. Minulý týden jsme si mohli prohlédnout oficiální fotografie a plakáty, aktuálně tu konečně máme první teaser trailer.

Hned úvodu vidíme Lucy (Ella Purnellová), což je jedna z hlavních hrdinek, která se rozhodne opustit relativní bezpečí soběstačného protiatomového úkrytu Vault 33. Na to, co ji čeká tam venku, pravděpodobně není připravena.

Dále už za poslechu písničky I Don’t Want To See Tomorrow od Nata Kinga Cola sledujeme hráčům poměrně známé propriety, jako jsou mutanti, vojáci v ikonickém brnění T-60 či postavu Ghoula. Podívanou ukončí série jaderných explozí.

Televizní Fallout vzniká na motivy stejnojmenné herní značky a pracují na něm tvůrci seriálového sci-fi hitu Westworld Jonathan Nolan a Lisy Joy. Alternativní retro-futuristickou éru nostalgicky se opírající o 40. a 50. léta v USA ukončí v roce 2077 jaderná válka, vlastní příběh se odehrává o 219 let později. Seriál uvidíme v únoru 2024 na Amazon Prime a bude součástí kánonu.