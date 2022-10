Nemrtvá královna Alžběta v londýnském Falloutu nebude, rozhodli vývojáři

Britové jsou sice proslaveni svým břitkým smyslem pro humor, pokud ovšem dojde na téma královské rodiny, zůstává většina z nich překvapivě konzervativní. A týká se to i nadšenců do počítačových her.

Ze hry byla nakonec odstraněna i postava nemrtvého Karla III.

Zatímco amatérští tvůrci modifikací nemají problém vysmívat se aktuálně činným politickým představitelům, ale třeba i „Železné lady“ Margareth Thatcherové (viz náš článek), nedávná smrt královny Alžeběty II. výrazně změnila plány tvůrcům ambiciózní hry Fallout: London.

Svými ambicemi a rozsahem daleko překonává běžné standardy pro nadšeneckou tvorbu, o jejích pak kvalitách nejlépe svědčí skutečnost, že jednu z jejích hlavních vývojářek Stephanii Zachariadisovou zaměstnala společnost Bethesda.

Fallout: London bude kompletní předělávkou, která kultovní postapokalyptické RPG přenese ze Severní Ameriky do britské metropole (více viz náš článek). Hra nabídne vlastní dějový oblouk, velikost nové mapy by pak měla být srovnatelná s tou ze čtvrtého dílu. Těšit se můžete na nové frakce, trosky známých lokací, jako je třeba Westminster, Picadilly nebo Greenwich, ale i dosud neviděné nepřátele.

Jedním z nich měla být i zmutovaná královna Alžběta i se svými nerozlučnými psíky rasy corgi. Detaily její role sice nebyly nikdy oznámeny, už před třemi roky však vznikly poměrně detailní grafické koncepty. Vzhledem k jejímu nedávnému skonu se však tvůrci nakonec rozhodli, že by její zařazení do hry vyznělo neuctivé a tak jí nakonec vystřihnou. To samé se týká i podobně zpracovaného krále Karla III., který ji na trůnu nahradil.

Okamžitě se samozřejmě objevily názory, že jde o nemístnou autocenzuru a „zombie“ královna by měla být ponechána, vývojáři však tyto debaty rázně umlčeli prohlášením, že o svém rozhodnutí nehodlají s nikým diskutovat.

Nabízí se ovšem myšlenka, že samotná Alžběta by vlastně se svým vyobrazením nemusela mít problém. Během svého života totiž několikrát dala najevo svůj kladný vztah k popkultuře, a se svými vnuky prý i hrávala videohry na pohybové konzoli Wii. Speciální zlatou verzi vytvořenou na její počest si ovšem od vývojářů nikdy nepřevzala(viz náš článek).

Fallout: London by měl po dlouhých letech vývoje vyjít v průběhu příštího roku.