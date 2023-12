Český hit Last Train Home hlásí dobré prodeje, je k mání i v bundlu

Ačkoli se česká strategie Last Train Home stala v jeden moment nejprodávanější hrou na Steamu, nakonec to v rámci týdne stačilo na stále velmi pěkné sedmé místo. Brněnskému studiu Ashborne Games se tak podařilo přetavit dobré recenze i ohlasy hráčů ve slušné prodeje, což v obecné rovině nebývá vždy pravidlem.

„Umístění na sedmém místě v celosvětových prodejích na Steamu je pro nás důležitým milníkem a zásadním krokem vpřed v naší premiéře na poli strategických her s novou značkou. Přijetí Last Train Home předčilo naše očekávání, ale možná z důvodu jistého tunelového vidění, které jsme si vybudovali za tři roky tvrdé práce,“ řekl Dominik Jícha, marketingový manažer studia.

Nejprodávanější hry na Steamu za týden Steam Deck Lethal Company Call of Duty Baldur’s Gate 3 EA Sports FC 24 Dead by Daylight Last Train Home Horizon Zero Dawn Complete Edition Cyberpunk 2077 American Truck Simulator

„Recenze i ohlasy bedlivě sledujeme a máme velkou radost z toho, že převládá velmi pozitivní dojem – námi podaný příběh oceňují lidé z celého světa. Neusínáme však na vavřínech a pracujeme se zpětnou vazbou, abychom hru dále vylepšili na základě přání a stížností hráčů,“ dodal manažer studia Petr Kolář.

Hra je aktuálně k mání také v bundlu nazvaném War Stories, který kromě Last Train Home obsahuje ještě stále nepříjemně aktuální válečné drama This War of Mine.

„Last Train Home je nezapomenutelná jízda, byla by ovšem ještě lepší, kdyby pořádně fungovalo plížení se a umělá inteligence nepřátel. Budeme doufat, že to snad autoři ještě dopilují. Jinak je to rozhodně něco, co by neměli fanoušci žánru doma ani ve světě minout,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.