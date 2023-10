Tvůrce Falloutu konečně prozradil, kdo odstartoval nukleární válku

Postapokalyptickou značku Fallout zná jistě každý hráč, již brzy se pak dostane do povědomí široké veřejnosti, neboť se chystá seriálová adaptace.

Navzdory zastaralé grafice zůstávají první dva díly Falloutu podle mnohých stále těmi nejlepšími.

První díl vyšel již roku 1997, od té doby jsme se dočkali tří dalších regulérních dílů a několika skvělých spin-offů (Brotherhood of Steel, New Vegas, Shelter, 76) a tak mají hráči dostatek informací o jeho světě. Jedna otázka je však trápí už víc než čtvrt století.

O tom, kdo v roce 2077 jako první odpálil nukleární bombu a de facto tak začal jadernou válku, která zdevastovala povrch Země, se mezi fanoušky vedly dlouhé diskuse, neexistoval však žádný důkaz, který by jednoduše ukázal na viníka.

Dlouhou debatu však v rozhovoru pro youtubový kanál TKs-Mantis ukončil jeden z autorů hry Tim Cain. Byli to – chvíle napětí – Číňané. Američané tehdy s využitím technologií Power Armor začínali na bojišti získávat převahu, ovšem tím pravým důvodem bylo porušení dohod o zákazu vývoje biologických zbraní. Poté, co se provalilo, že USA vývoj viru FEV nezrušily, jak bylo slíbeno, ale pouze přesunuly na jiné místo, rozhodla se východní velmoc k preventivnímu útoku. A jak to dopadlo, víte jistě dobře…

Právě morální nejednoznačnost světa je podle Caina jedním z hlavních triumfů hry, která si ovšem přes svůj temný podtón zachovává i komediální nadhled. Hodinu a půl dlouhý rozhovor je nabitý i dalšími zajímavými informacemi, takže všem fanouškům vřele doporučujeme.