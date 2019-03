Unikátní záchranná mise v Elite skončila po třech měsících happy endem

Vesmírný simulátor Elite Dangerous sice není úplně pro každého (viz naše recenze), ale pro úzkou komunitu vesmírných nadšenců jde o hru, ve které s radostí utápí stovky a tisíce hodin.

Nabízí obrovský otevřený vesmír a hráčům dává absolutní svobodu v tom, co v něm mohou dělat. Někteří se chtějí stát obávanými válečníky, jiní bohatými obchodníky a další baví objevovat dosud neprozkoumané kouty vesmíru. Tím největším kouzle hry je interakce s jinými hráči, ať už jde o spolupráci či naopak soupeření. Mnozí se přitom do svých rolí dokážou skutečně vcítit a berou je téměř smrtelně vážně.

Jedním z takových je i člověk s přezdívkou HighwayWarrior, který věnoval enormní množství času a sil k záchraně virtuálního života svého spoluhráče. Ten, při pokusu překonat rekord v dosažení co největší vzdálenosti od jádra galaxie, zůstal „viset“ s prázdnou nádrží v temném vesmíru ve vzdálenosti 141 světelných let od civilizace.

Bez paliva na návrat, bez možnosti dát případným zachráncům svoji přesnou lokaci. Pro upřesnění dostat se do takové vzdálenosti vlastními silami muselo pilotovi zabrat zhruba 25 dnů reálného času! Člověk s přezdívkou Deluvian Reyes Cruz samozřejmě mohl svoji postavu nechat „spáchat sebevraždu“ a začít hrát od začátku, jenže tím by přišel o řadu nasbíraných informací a vybavení. A tak raději zbývající energii lodi přečerpal do systémů údržby života a do virtuálního světa na všechny strany vysílal volání o pomoc. A ta nakonec skutečně přišla. Po týdnech pobytu v prázdnotě se jeho žádost o pomoc dostala do rukou klanu Fuel Rats, kteří mu přislíbili pomoc. Čtyři lidé pak na záchraně pracovali více než 600 hodin a vymysleli poměrně komplexní způsob, jak na takovouto obrovskou vzdálenost dopravit množství paliva potřebné k prostorovému skoku zpět do „civilizace.“

Takovéto ponoření do hry je fascinující, přitom většina nezainteresovaných na to zareaguje jen okřídleným „Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?" Oni vůbec fanoušci vesmírných simulátorů patří mezi ty nejvíce hardcore hráče