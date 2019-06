Další Darksiders oficiálně potvrzeny, zcela změní žánr

Se sérií Darksiders to po druhém dílu vypadalo hodně nahnutě, ale pak se do věci vložilo vydavatelství THQ Nordic a loni vydalo skvělou trojku. Té se dařilo jak u kritiků (viz naše recenze), tak i prodejně. Oznámení dalšího dílu tak bylo jen otázkou času a nakonec přišlo daleko dřív, než jsme se odvážili doufat. Kdo se však těšil na čtvrtý díl, který by uzavřel příběh jezdců apokalypsy, byl by na omylu.

Čerstvě oznámené pokračování totiž nebude regulérní čtyřka, ale samostatná odbočka nazvaná Genesis, jejíž děj se bude odehrávat před událostmi prvního dílu. A co je ještě důležitější, hra úplně změní žánr. Po 3D akčních adventurách přichází shora viděná akce, která nejvíce ze všeho připomíná Lara Croft and the Temple of Osiris (viz naše recenze). Stejně jako ona má sázet především na kooperaci více hráčů.

Na bližší detaily si budeme muset počkat až na výstavu E3, zatím víme jen to, že hra vyjde na PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One a také chystanou streamovací službu od Googlu nazvanou Stadia.