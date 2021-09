Změna zákona o hraní stála čínské společnosti už více než bilion korun

Čínské videoherní společnosti sice každoročně odvádějí do státní kasy obrovské částky, přesto jsou v očích tamní politické reprezentace spíše jen trpěným zlem.

Na čínský hit Genshin Impact tři hodiny týdně nestačí.

Hry prý mohou i za to, že jsou mladí lidé stále méně fyzicky vybavení, kazí se jim zrak i výsledky ve škole. Stát je reguluje už dlouhodobě, ať už pečlivým procesem schvalování „nezávadných“ titulů anebo zastropováním maximálního množství peněz, které v nich lze utratit.



Ani to však nevedlo ke kýženému zlepšení situace, a tak Čína na konci srpna přijala ještě přísnější regulaci, která lidem pod 18 let omezuje čas strávený v online světech. A jde vskutku o drakonický limit, jenž by spoustu tuzemských hráčů rozplakal.

Čínská mládež totiž může nově strávit v online hrách pouze tři hodiny týdně a ty ještě musí být po hodině rozložené mezi pátek, sobotu a neděli (viz náš článek). Že se za tu dobu člověk nemá šanci do virtuálního světa výrazněji ponořit, asi netřeba dodávat.

Zákon se vztahuje jen na online hry, na review bombing Life is Strange tak mají Číňané času dost.

Nakolik tento krok přispěje ke zlepšení fyzické i psychické vybavenosti dětí, se uvidí až za dlouho, už teď ovšem můžeme vidět, jak tyto kroky čínské vlády zásadně ovlivnily ekonomickou situaci herních společností.

Vzhledem k velikosti čínského trhu okamžitě po oznámení opatření poklesly o několik procent hodnoty prakticky všech světových společností zabývajících se vývojem her, ať už jde o Activision Blizzard, Electronic Arts nebo Ubisoft. Daleko hůře však dopadly ty čínské, jako je Tencent nebo NetEase. Magazín Bloomberg vyčíslil pokles cen jejich akcií na zhruba 10 %, celkem tak během několika málo dnů přišly o více než 60 miliard dolarů, což je více než bilion českých korun.

Podle státní zpravodajské agentury Nová Čína (Xinhua News Agency) státní úředníci navíc zástupce těchto společností důrazně vyzvali k tomu, aby se jejich firmy nestaraly jen o ekonomický zisk a upustily od „propagace obscenity“. To mimo jiné znamená, že by mužští hrdinové měli vypadat více mužněji a nevzývat závadné hodnoty, jako je uctívání peněz nebo homosexuální láska.

Pro srovnání, v nedaleké Jižní Koreji naopak podobně omezující zákon (byť ne tak přísný) po deseti letech fungování zrušili a naopak posílili pravomoci rodičů a zákonných zástupců nad aktivitami dětí (viz náš článek).