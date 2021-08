Děti v Číně budou smět hrát online jen tři hodiny týdně

Zatímco v Jižní Koreji po deseti letech ruší zákon, který zakazoval mladistvým hrát videohry po půlnoci (psali jsme tady), v Číně se vydali opačným směrem. Tamní úřad pro správu tisku a publikací novým rozhodnutím výrazně omezil dobu, kterou mohou mladiství trávit u online her, na maximálně tři hodiny týdně, a to ještě jen na hodinu denně během pátků, sobot a nedělí.

Videoherní trh je v Číně přísně regulovaný, na tamním Steamu najdete jen tisícinu toho, co je k dispozici na Západě.

„Mnoho rodičů říká, že závislost na videohrách mezi dětmi a náctiletými vážně ohrožuje jejich schopnost se učit, stejně jako jejich fyzické a psychické zdraví,“ citují zdůvodnění mluvčího úřadu noviny South China Morning Post.

Provozovatelé online her musí technologicky zajistit, aby nedocházelo k obcházení tohoto zákona, což vyžaduje poměrně sofistikované přihlašovací mechanismy, kdy je při registraci nutné ověřovat totožnost. Pro tamní společnosti to ovšem není nic nového, stát online hraní reguluje již dlouhodobě. Čínský videoherní gigant Tencent dokonce nedávno do svých mobilních her implementoval technologii, která dokáže hráče rozpoznat podle obličeje (viz náš článek).

Přestože videoherní průmysl generuje obrovské příjmy, politické vedení země se proti němu dlouhodobě ostře vymezuje, v jednom z vládních materiálů jej dokonce nazvalo „duševním opiem.“