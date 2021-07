Už žádné ponocování s hrami. Zabrání mu technologie rozpoznávání obličeje

Čína v roce 2019 zavedla opatření, které má omezit závislost dětí na videohrách. Hráči, kterým je méně než osmnáct, například nemohou hrát mezi desátou večer a osmou ráno. Každý účet je navázán na ID, který je propojený s národní databází. Součástí je i omezení, kolik peněz mohou děti za hry utratit.

Děti ovšem mohou takový zákaz obejít: jednoduše hrají přes účet někoho dospělého. A právě na tyto situace chce skrze kontroverzní systém dohlédnout Tencent, který provozuje velmi úspěšné mobilní hry a průběžně investuje do známých herních studií po celém světě.

Jak? Do svých her implementuje kontrolu věku skrze technologii na rozpoznávání obličeje. „U účtů, které hrají více než určitý počet hodin v noci a jsou identifikovány jako dospělé, budeme provádět kontrolu zaměřenou na obličeje. S každým, kdo odmítne nebo neprojde ověřením obličeje, bude zacházeno jako s nezletilým, a jak je uvedeno v rámci dohledu proti závislostem v herním zdravotním systému společnosti Tencent, bude vyřazen z provozu,“ píše Tencent.

Takováto kontrola je vyžadována i u přidružené platformy Growth Guardian, pomocí níž rodiče kontrolují, co děti hrají a za co utrácejí. A to právě proto, aby si děti bez vědomí rodičů nenastavovaly vlastní limity.

Systém už je implementován ve více než šedesáti hrách, například v Honor of Kings či Game for Peace (čínská verze PUBG Mobile) a v budoucnu se rozšíří o do dalších.

Honor of Kings Herní průmysl v roce 2021

Mobilní hry, které jsou populární zejména v Asii, už dnes vygenerují více peněz než ty na tradiční herní konzole a PC dohromady. Podle analytiků z Newzoo vygenerují mobilní hry během letoška 90,7 miliardy dolaru, což by byl meziroční nárůst o 4,4 procenta.

Co se závislosti na hrách týče, WHO (Světová zdravotnická organizace) ji v roce 2019 oficiálně klasifikovala jako nemoc. „Rozdíl mezi závislostí a koníčkem je podle mého názoru právě v míře škodlivých následků. Myslím, že zejména u mladistvých nejde v případě hraní her ještě o závislost, ale spíše o nastavení míry, hranic a pravidel v rodinném prostředí a jejich dodržování,“ řekl Bonuswebu terapeut Jiří Koreš, který se problematice závislostí věnuje již sedmnáct let.