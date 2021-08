Jižní Korea zruší zákon, který omezoval noční hraní dětí

Důvody pro vznik zákona byly zřejmé, jeho účelem totiž bylo ochránit děti před celonočním vysedáváním u počítačů, v případech, kdy to nezvládnou ohlídat sami rodiče. Provozovatelé online počítačových her v Jižní Koreji museli na vlastní náklady zajistit, aby se mladiství v těchto časech vůbec nemohli připojit k jejich serverům. Po technologické stránce to bylo poměrně komplikované a přinášelo to značné náklady. I takový gigant jako Microsoft proto raději označil svůj Minecraft jako hru pro dospělé, aby se s podobnými nařízeními nemusel obtěžovat (viz náš článek).



Bohulibá myšlenka ovšem v průběhu času značně zastarala a zákon nedokázal sledovat všechny trendy v informačním průmyslu. Petici pro jeho zrušení podepsalo víc než sto tisíc lidí a tak se tamní ministerstvo pro rovnost pohlaví a rodinu, do jehož gesce tento zákon patří, rozhodlo kontroverzní ustanovení zrušit. Noviny Korea Herald uvádí, že oficiálně je to zdůvodněno respektem k právům mladých lidí a podporou domácího vzdělávání.

Neznamená to ovšem, že si teď korejské děti budou moct pařit, co jim hrdlo ráčí. Omezení totiž technologicky bude fungovat nadále, jen nebude platit paušálně, ale zákonní zástupci dětí jej budou moct nastavovat individuálně.