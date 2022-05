Čínské děti už nebudou moct posílat streamerům „spropitné“

Jistou formu automatické regulace by nejspíš ocenila spousta rodičů, jejichž děti tráví u počítačové obrazovky až příliš času, ovšem způsob, jakým k tomuto problému přistupují v Číně, je snad až příliš drastický.

Pro mnohé mladé lidi jsou streameři ty největší celebrity. V Číně to není jiné.

Loni tamní vláda omezila nezletilým online hraní na tři hodiny týdně (viz náš článek), nyní vyhlásila válku i sledování streamovaného videa. A jde na to pěkně postupně. Nejprve zakázala streamování mládeži nepřístupných her (viz náš článek), nově zakázala dětem mladším šestnácti let sledovat jakýkoli živě přenášený videoobsah po desáté hodině večer. Děti navíc nebudou moct posílat ani tzv. donaty, drobné „spropitné“, kterým diváci své oblíbené streamery odměňují – za mimořádný výkon, povedený vtip nebo prostě jen tak, aby řeč nestála (víc o tomto fenoménu viz náš článek).

„Mnoho rodičů říká, že závislost na videohrách mezi dětmi a náctiletými vážně ohrožuje jejich schopnost se učit, stejně jako jejich fyzické a psychické zdraví,“ zdůvodňují tyto radikální kroky úřady a mnozí jim jistě dají za pravdu.

Na druhou stranu v Jižní Koreji, která se s tímto problémem potýká dlouhodobě, loni podobná omezení naopak po letech platnosti zrušili a nástroje na omezování času u počítače nechávají nadále plně v kompetenci rodičů (viz náš článek).