Minecraft až od devatenácti. Děti v Jižní Koreji si slavnou hru už nekoupí

Minecraft je přesně tím titulem, který na našich stránkách rádi uvádíme jako ideální příklad toho, jak videohry mohou být prospěšné při dětském rozvoji. Navzdory své primitivní kostičkované grafice nabízí nekonečné množství možností, ať už při výuce (viz náš článek), socializaci (viz náš článek), anebo pro vyjádření své kreativity (viz náš článek).

V Minecraftu lze samozřejmě vytvořit cokoliv, přesto jde při dodržování bezpečnostních pravidel o vhodnou hru pro mládež.

Jenže i přes tyto nezpochybnitelná pozitiva si celosvětově oblíbenou hru brzy v Jižní Koreji nezahraje nikdo, komu ještě nebylo 19 let. Tedy alespoň legálně ne.

Na vině je více než 10 let starý „Popelčin zákon“ (méně poeticky také Revize zákona o ochraně mládeže, The Youth Protection Revision Act), který zakazuje dětem mladším šestnácti let hrát online videohry mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. Důvody, které vedly k prosazení zákona jsou zřejmé a mají především chránit děti před celonočním vysedáváním u počítačů, v případech, kdy to nezvládnou ohlídat sami rodiče.

Provozovatelé online počítačových her tam musí na vlastní náklady zajistit, aby se mladiství v těchto časech vůbec nedokázali připojit k jejich serverům. A to není technologicky úplně ta nejsnazší věc. Microsoft se proto rozhodl, že než aby nákladně vytvářel novou infrastrukturu pro ne úplně zásadní trh, raději svojí online službu Xbox Live, přes kterou běhají všechny jejich hry, podmínil dosažením věkové hranice 19 let.



Tamní hráči Minecraftu dosud tento systém mohli obcházet tím, že se přihlašovali přes ověřovací systém původních autorů hry ze studia Mojang, na který se zákon nevztahoval. Jenže Microsoft nyní všechny své herní podúčty převádí do svojí centrální sítě Xbox Live, čímž tato výjimka končí. Výsledkem je poněkud absurdní situace, která z této roztomilé hry dělá v Jižní Koreji záležitost na úrovni tvrdého porna.

Než aby čekali na přislíbené řešení ze strany Microsoftu, které má přijít „později během roku“ (viz vyjádření pro Gamesindustry.biz), rozhodli se vzít Korejci řešení do vlastních rukou a peticí požadují zrušení zmíněného zákona. Argumentují tím, že je stejně dávno zastaralý a zdaleka nepokrývá moderní trendy ve videohrách, když zcela ignoruje konzolové i mobilní platformy. Petice v tuto chvíli má již více než 100 000 podpisů a další tisíce přibývají každou hodinou.

Jestli se ovšem řešení nenajde rychle, bude Jižní Korea jedinou zemí na světě, kde je tato hra dovolená jen pro dospělé.