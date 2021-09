Čínským hráčům se nelíbí tibetská vlajka ve hře, zahájili review bombing

Review bombing, tedy umělé snižování výsledného čísla na agregátorech hodnocení, není v herním průmyslu nic nového. Ostatně není to tak dávno, co jsme zde psali o nešťastných Psychonauts 2, na které si ruští hráči zasedli jen proto, že tato povedená plošinovka nebyla lokalizována do jejich jazyka.

Obchod Treasures of Tibet vypadá jako typická čajovna, kterých najdeme v západních městech přehršel.

Nyní se s vlnou negativních reakcí překvapivě setkali autoři dalšího dílu upovídané série Life is Strange, který vyšel v pátek 10. září. Jak už tak bývá v podobných případech zvykem, stačila k jejímu odstartování drobnost, kterou spousta hráčů nejspíše ani nezaregistrovala. Nad vchodem jednoho z obchůdku ve městě, kde se odehrává většina příběhu, totiž vlaje tibetská vlajka.

Čína si na území Tibetu dlouhodobě klade nároky a vnímá ho jako svoji provincii. Zatímco u nás jde o poměrně složitou otázku, která rozděluje politickou scénu, v Číně mají jasno a veškeré pokusy o jeho uznání pak vnímají jako podněcování k separatismu a maximálně potlačují. Čínští hráči proto viní autory hry z geografické neznalosti a nemístné politické propagandy, steamový profil True Colors proto doslova bombardují negativními recenzemi.

Chtěli hrát hru o amerických mladistvých a nelíbilo se jim, jaké vzývají američtí mladiství hodnoty.

Zcela přitom ignorují fakt, že se hra odehrává na území Spojených států, kde je naopak tibetská vlajka poměrně často používaným symbolem boje za svobodu. Že ji na místě k tomu adekvátním (obchůdek vypadá jako čajovna) autoři zobrazili, tak odpovídá tomu, na co jsme zvyklí ze skutečného života. Navíc jde jen o dekoraci, na kterou herní postavy ani nijak nereagují, takže je opravdu velmi ublížené vnímat ji za cílenou politickou provokaci. Mimochodem celá série je od svého počátku poměrně „woke“ a k potenciálně výbušným tématům jako nelegální imigrace, homosexualita či užívání lehkých drog se její hlavní hrdinové staví veskrze pozitivně. Těžko říct, proč politicky přecitlivělí fanoušci chtějí trávit svůj volný čas zrovna u ní.

Ostatně nesmyslnost review bombingu dokazuje i fakt, že se tato vlna negativních ohlasů ani nijak nepromítá do výsledného hodnocení, které je stále „velmi kladné.“ Steam totiž aktivoval mechanismus, který podobné „recenze“ automaticky vyřadí z počítaného score. Je tak silně nepravděpodobné, že by se nespokojeným hráčům podařilo vývojáře hry vyštvat ze Steamu, jako se jim to v roce 2019 povedlo u taiwanského hororu Devotion, který čínského prezidenta Si Ťin-pchinga přirovnal k medvídkovi Pú (viz náš článek).