Našli jsme nejhorší trailer na Steamu, kvality hry ale prezentuje přesně

Každým dnem se na Steamu objeví desítky nových her, většina z nich ovšem nestojí ani za zmínku. Jedinou vstupní podmínkou, kterou si totiž pro zalistování Steam klade, je uhrazen poplatku ve výši zhruba 2 tisíce korun, což dá dohromady i ten největší amatér, který svůj titul smolí jen tak pro zábavu v pauzách na oběd. Díky tomu je Steam doslova přeplněn spoustou nehratelných braků, což bohužel skutečně talentovaným vývojářům přidělává vrásky – jejich hry se v tomto množství prostě a jednoduše ztrácejí.



Vsadíme se, že horší trailer na hru jste v životě neviděli.

Čas od času se ovšem v této žumpě objeví něco, co si zaslouží vytáhnout na světlo. I po desítkách let v oboru nás vývojáři dokážou překvapit a některá jejich díla jsou natolik bizarní, že si je prostě nemůžeme nechat pro sebe.



Z poslední doby jsme tu měli například simulátor masturbace (viz náš článek), pseudovýukový titul vysvětlující teorii ploché země (viz náš článek) nebo hru s více než 4 tisíci achievementy (viz náš článek). I když všechny tyto tituly vznikly z recese (tedy alespoň v to doufáme), autoři si za ně nechávají zaplatit, a tak se je snaží v obchodu prezentovat v co nejpříznivějším světle. Najdou se však i tací, kteří se neobtěžují ani tím.

Že na Steamu může vyjít doslova cokoliv, ovšem dokazuje „hra“ Splash To Wild Kids. Už jen ten název, který je vytvořený strojovým překladem z čínštiny, nedává z lingvistického hlediska příliš smysl, Google Translator do češtiny nabízí poněkud srozumitelnější Pojďme se namočit. Popis hry v obchodě je nezvykle dlouhý a je vlastně jediným důkazem toho, že hru nestvořila šílená uměla inteligence, ale alespoň v jedné fázi vývojového procesu seděl skutečný člověk. O jeho duševním zdraví lze mít ovšem vážné pochyby.

Ve hře řídíte autíčko v ulicích velkoměsta (pokud jsem pochopil správně, má jít o Čcheng-tu, pátou největší čínskou aglomeraci), vaším úkolem je pak vyhýbat se civilistům a naopak trefovat louže, které je pocákají. Tedy alespoň teoreticky, hra je totiž natolik rozbitá, že se vůbec nedá ovládat a ať děláte, co děláte, autíčko jede prostě rovně.

Co ze hry dělá nepřehlédnutelnou záležitost, je ovšem její trailer, který vypadá, jako by se někdo namol opilý snažil proklikat výukovým režimem editoru videí a dostal během toho epileptický záchvat (podívat se na něj můžete tady).

Nesmyslnost hry je dávána tak okatě najevo, že pouhá její existence působí jako výsměch. Samozřejmě, nikdo nikoho nenutí podobnou hloupost kupovat a i kdyby se snad někdo nechal nachytat, steamové refundace fungují spolehlivě. Přesto se nabízí otázka, zda by Steam neměl zapracovat alespoň na elementární kontrole kvality, podobné hry totiž člověka vyloženě odrazují od experimentování s novinkami z nezávislé scény.