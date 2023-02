Kanál o hlazení pejsků ve hrách se ostře vyhradil proti hře s Harrym Potterem

Již příští týden vyjde netrpělivě očekávaná hra Hogwarts Legacy, ve které dostaneme možnost prozkoumat kouzelnický svět vytvořený spisovatelkou J. K. Rowlingovou. Hra postavená na pohádkách pro děti a dospívající je dnes paradoxně tím vůbec nejkontroverznějším dílem herního průmyslu a vzbuzuje více odporu než třeba nedávný akční horor Dead Space, kde jsou hráči odměňováni za šlapání po mrtvolách.

Důvodem vyostřených vášní je skutečnost, že ještě nedávno milovaná spisovatelka vyjádřila svůj názor na problematiku transgender lidí a trvá na tom, že lidem, kteří menstruují, by se mělo říkat ženy (více viz náš článek).

Díky bohatému editoru si budete moci vytvořit postavu podle svého vkusu, její pohlaví si však budete jen představovat.

Celá kauza přerostla do gigantických rozměrů a z naivně působící hry se stal nečekaně pádný argument v názorové válce. Objevují se výzvy k bojkotu, zakazují se diskusní fóra (viz náš článek), herci se omlouvají za to, že propůjčili vedlejší postavě hlas (viz náš článek), při tvorbě avatara nenajdeme klasickou možnost volby pohlaví (viz náš článek) a předobjednávky mezitím rostou raketovým tempem (viz náš článek).

Jestli je celý ten humbuk zasloužený, se budeme moci přesvědčit už 10. února, kdy Hogwarts Legacy po několika odkladech skutečně vyjde. Do té doby se však na celé kauze snaží ještě přiživit, kdo může. Nejnověji je to populární twitterový kanál Can You Pet the Dog? (dále CYPTD).

Ten původně vznikl jen jako vtip, když informoval o tom, ve kterých hrách je možné pohladit si pejska (více viz náš tři roky starý článek). Na jeho masovou oblibu však zareagoval vývojáři a do svých her tuto možnost implementují, aby se mohli pochlubit více než půl milionu sledujících. Tvůrci Hogwarts Legacy si tuto příležitost samozřejmě také nenechali ujít, na hlazení domácích mazlíčků skutečně pořádně zapracovali a výslednou animací se pak pochlubili na svých sociálních sítích.

Tristan Cooper @TristanACooper This is a new low point for CYPTD. I put so much time into something that people like, only for it to be absorbed into the marketing machine benefitting an abominable TERF. https://t.co/dWzePAXHQk oblíbit odpovědět

To ovšem vzbudilo nečekaně silnou a negativní reakci autora CYPTD Tristana Coopera, a ne jen proto, že namísto psa hladí čaroděj v ukázce kočičku. Mnohem více ho štve, že ho tvůrci používají jako reklamu na hru, která se mu nelíbí.

„Tohle je pro CYPTD nové dno. Vložil jsem tolik času do něčeho, co se lidem líbí, jen aby to bylo pohlceno marketingovou mašinérií ve prospěch odporného TERFa,“ reagoval naštvaně na svém soukromém profilu. Pokud náhodou nevíte, tak TERF je zkratka pro Trans-exclusionary Radical Feminist, tedy „radikální“ feminist(k)y, které neuznávají transženy jako skutečné ženy.

Cooper dále oceňuje kvalitu samotné animace, je prý vidět, že si s tím lidé dali spoustu práce, vadí mu však, že si na výsledku stejně nejvíce „namastí kapsy hrozná, ale mocná fanatička, která stojí v čele nedávného nárůstu nenávisti vůči transsexuálům“.

Na poznámku jednoho ze sledujících, proč v případě kauzy ve společnosti Activision Blizzard (viz náš článek) volal po oddělení řadových vývojářů od jejich vedení, bohužel neodpověděl.

Kdo by to byl býval před dvaceti lety řekl, že obrýlený čaroděj s bleskem na čele bude jednou symbolem boje za lidská práva, že?