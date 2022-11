V chystané hře o Harry Potterovi si nevolíme pohlaví, ale školní kolej

Původně jsme s Hogwarts Legacy počítali již na rok 2021, po sérii odkladů se ale datum vydání posunulo na 10. únor příštího roku a to se ještě modlíme, aby bylo finální. Z tohoto pohledu je zajímavé, že jsme se o hře zatím příliš konkrétního nedozvěděli. To se ovšem změnilo díky nedávné třičtvrtěhodinové prezentaci, během které autoři odhalili své největší trumfy.

Namísto rozdělení na mužský a ženský jsou hlasy očíslovány, na místo pohlaví volíte kolej, na kterou budete chodit.

Na rozdíl od většiny ostatních her z tohoto světa nebudeme hrát přímo za obrýleného čaroděje s jizvou na čele, ale svého avatara si budeme moci vygenerovat, jak se nám zlíbí. Vývojářům se brilantně podařilo vybruslit s poněkud ožehavé problematiky ztvárnění nebinárních lidí, což je v případě Harryho Pottera kvůli výrokům jeho autorky J.K. Rowlingové mimořádně ožehavé téma (viz kauza po oznámení hry).

Tělesné proporce půjde vymodelovat bez omezení, při volbě hlasu pak bude možné nastavit jeho výšku a tak si ženský hlas zjednodušeně „pomužštit“ nebo naopak. Namísto klasické volby pohlaví tu najdeme volbu, zdali bude postava ubytována na dívčích nebo chlapeckých kolejích. Jakým pohlavím ji tedy chcete identifikovat je čistě jen na vás, zároveň se ovšem tvůrci nemusí obávat kritiky konzervativců, kteří by jinak autory zajisté kritizovali za to, že tuto na mládež zaměřenou hru infikují progresivistickými ideologiemi. Ideální případ win-win situace.

Kromě editoru postav jsme dostali možnost nahlédnout i na soubojový systém, který vývojáři přirovnali k šermu na dálku. Existuje několik druhů kouzel, která fungují na různé druhy obrany, vaše postava se pak samozřejmě v průběhu času bude zlepšovat a učit nové. Jestli to bude zábavné uvidíme až v praxi, ovšem co už můžeme posoudit teď, je dechebroucí detailnost prostředí.

Hogwarts Legacy sice vychází i na „starých“ konzolích, vypadá ovšem překrásně a především nabízí unikátní možnost svobodně si proběhnout dobře známými kulisami z knih. Už jen z tohoto hlediska půjde o dokonalý fan service a pokud se něco šeredně nepokazí, máme tu potenciální komerční trhák příštího roku. Na druhou stranu o Marvel’s Avengers jsme si mysleli to samé a jak to nakonec dopadlo (viz recenze).