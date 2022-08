Microsoft a Sony se hádají o významnosti série Call of Duty

K oznámení gigantické akvizice došlo už v polovině ledna (viz náš článek), celá transakce ovšem stále ještě není dokončena. Čeká se totiž na schválení ze strany regulačních orgánů v různých státech světa, které budou zkoumat, zda tímto obchodem nedojde ke vzniku nerovnováhy na trhu. Takto zásadní přeskupení sil v herním průmyslu by prý mohlo skončit nechtěnou dominancí jedné firmy.

Poslední díl série Call of Duty s podtitulem Vanguard se sice prodával méne, než se čekalo, stále to však byl obrovský hit.

Je vcelku logické, že se tento gigantický obchod nelíbí Sony, jejichž PlayStation 5 není oproti Xboxu Series S/X tak dominantní, jako tomu bylo v minulé generaci. Pokud by pak ještě měla přijít o celé portfolio společnosti Activision Blizzard ve prospěch svého konkurenta, rozhodně by to pro ni byla citelná ztráta.

Přichází proto s argumentem, kterým chce příslušné rozhodovací orgány přimět k tomu, aby celou transakci zatrhly, a tím je nenahraditelný význam série Call of Duty. Sony ji totiž popisuje jako „blockbuster“, „AAA hru, která nemá žádnou konkurenci“, „synonymum stříleček z vlastního pohledu“ a také „jednu z deseti nejvýznamnějších značek celého zábavního průmyslu“, která se prý může postavit po bok například Harrymu Potterovi, Pánovi prstenů nebo Hvězdným válkám.

I Playstation samozřejmě sází na exkluzivity, ty si ovšem vytváří dlouhodobě, nikoli „násilným“ odkupem.

A proč že takto silnými slovy velebí značku, o kterou možná sama přijde? Inu, důvod je jednoduchý – chce dokázat, že Call of Duty je samo o sobě tak populární, že může mít zásadní vliv na to, jakou si lidé koupí domu herní konzoli. Jinak řečeno, spojit její budoucnost pouze s Microsoftem je prý protizákaznické.

Microsoft se tomuto nařčení brání a naopak paradoxně význam celé série banalizuje. „Při veškerém respektu ke hrám od Activision Blizzard, není na nich nic jedinečného, co by z nich dělalo „povinnost“ a co by proto mohlo vyvolat obavy z uzavření trhu,“ píše se v oficiálnímu vyjádření k tomuto tématu.

Z hlediska herní kritiky s tímto vyjádřením nelze než souhlasit. Activision Blizzard, podobně jako třeba filmový Marvel, už dlouho chrlí stále dokola to samé a prakticky všechny jejich hry minimálně poslední dekády jsou jen napodobeniny něčeho, co už jsme tu dávno měli.

Na druhou stranu je nutné přiznat, že mainstreamové publikum to má takto rádo, a pokud by se v budoucnosti Call of Duty, ale i značky jako Diablo nebo Overwatch staly exkluzivitami Microsoftu, opravdu by to Sony významně oslabilo.

Bavíme se ovšem spíš o vzdálené budoucnosti, aspoň v nejbližší době nic takového nehrozí. Ať už úřady akvizici schválí nebo ne, minimálně tři příští díly Call of Duty jsou už nasmlouvány i na Playstation (viz náš článek).