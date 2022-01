Dohoda zavazuje vydat další tři Call of Duty i na playstationech

Jen v rychlosti: pokud vše klapne, tak někdy mezi červencem 2022 a červnem 2023 se vydavatelství Activision Blizzard, pod nějž patří značky Call of Duty, Diablo, World o Warcraft či Candy Crush, stane součástí Microsoftu, respektive divize Microsoft Gaming. Co to znamená pro hráče, jsme analyzovali na Bonuswebu zde.

Mnohé samozřejmě zajímá, které značky si Microsoft ponechá jako exkluzivní a které budou vycházet dál multiplatformně. Co se Call of Duty týče, Sony se krátce po oznámení akvizice nechalo slyšet, že „očekává, že společnost Microsoft dodrží smluvní dohody a bude i nadále zajišťovat multiplatformnost her společnosti Activision“.

Nyní díky dobře informovanému insiderovi Jasonovi Schreierovi tušíme, jaký je obsah dohod. Podle čtyř lidí, kteří jsou blíže obeznámeni s transakcí, vyjdou ještě tři další Call of Duty na playstationy.

„To zahrnuje letošní Call of Duty, od kterého se očekává nový přírůstek do populární podsérie Modern Warfare vyvíjený studiem Infinity Ward, a následující hru, která je ve vývoji ve studiu Treyarch, tedy v obou studiích vlastněných společností Activision. Součástí dohody je také plánovaná nová iterace Call of Duty Warzone, lukrativní free-to-play hry, která byla vydána v roce 2020,“ píše Schreier na Bloombergu.

Šéf divize Microsoft Gaming Phil Spencer už potvrdil, že Microsoft všechny dohody dodrží. Neznamená to, že poté Call of Duty na playstationech skončí. Je poměrně pravděpodobné, že Call of Duty bude vycházet multiplatformně dál, protože je to významný zdroj příjmů.

Activision také zvažuje možnost, že Call of Duty nebude vycházet každý rok. V posledních letech vytváří Call of Duty tři studia, která se střídají: Infinity Ward, Treyarch a Raven Software. Poslední díl Vanguard (číst recenzi na Bonuswebu) se sice prodává hůře než minulé díly, přesto je to nejprodávanější hra roku 2021 ve Spojených státech.