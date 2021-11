Kdo bude podvádět, dostane zákaz ve všech Call of Duty hrách najednou

Masová popularita série vojenských stříleček Call of Duty má pro vydavatelství Actvision i svojí stinnou stránku. Vedle milionů nadšených fanoušků, kterým nevadí, že si každý rok kupují v podstatě tu samou hru dokola (viz naše recenze letošního dílu Vanguard), ve velkém přitahují i zoufalce, kteří si nedostatek hráčských schopností kompenzují tím, že se uchylují k podvodům.

Na cheatery trpí především díl Warzone, který je k dispozici zdarma.

Situace je tak vážná, že servery Call of Duty byly plné cheaterů ještě před oficiálním vydáním hry (viz náš článek). Na boj proti nim proto provozovatelé vynakládají obrovské finanční prostředky a nedávno představili i novou úroveň zabezpečení Ricochet, která zasahuje až do samotného systémového kernelu (viz náš článek). Vedle toho ovšem také zvyšují tresty pro chycené podvodníky, a to opravdu radikálně.

„Trvalé pozastavení za porušení bezpečnostních pravidel se nyní může týkat celé série, včetně nového dílu Vanguard a všech minulých, současných i budoucích titulů ze série Call of Duty,“ píše se v upravených licenčních podmínkách. Otázkou samozřejmě je, jak budou s touto možností správci nakládat, ale hrozba propadnutí virtuálního majetku v hodnotě tisíců korun může být pro mnohé dostatečným varováním. Na druhou stranu by takto drastické opatření mělo být používáno jen v opakovaných případech, přece jen každý má právo na chybu.