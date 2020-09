Prodejci herních podvodů vydělávají miliony, boj s nimi je nekonečný

Když koncem loňského roku dostal populární youtuber Jarvis doživotní ban ve hře Fortnite (psali jsme tady), vypadalo to jako příliš tvrdý trest pro sedmnáctiletého kluka, který chtěl jen otevřeně ukázat, jak podvodné programy v této extrémně populární videohře fungují v praxi.

Tzv. wallhack vám umožní vidět nepřátele i skrze zdi.

Jenže pro provozovatele online her jde o velice citlivé téma, právě cheateři jsou pro ně totiž tou největší osinou v zadku. Přes veškerou snahu a tvrdé tresty pro načapané hráče se jim nedaří zabránit, aby hrstka podvodníků systematicky ničila zážitek celé komunitě.

Boj mezi výrobci podvodných programů a vývojáři je vedený na vysoké technologické úrovni, útočníci jsou ale vždy o krok napřed, už jen proto, že nemusí dodržovat žádná pravidla.

Není to tak dávno, co herní veřejnost pobouřila ochrana hry Valorant, která operovala na úrovni samotného jádra systému a teoreticky tak mohla ohrozit bezpečnost systému (psali jsme tady). Vývojáři museli následně své kroky složitě obhajovat a upravovat, to výrobci cheatů se nikomu zodpovídat nemusí. Už jen proto je instalace podobných „zlepšováků“ dost kontroverzní, s jejich instalací si můžete do počítače snadno zanést nechtěný malware a pak si ani nebudete mít komu stěžovat.

Poté, co se Destiny 2 stala free 2 play záležitostí, strmě stoupl počet podvodníků.

V kompetitivních střílečkách jsou nejrozšířenější dva typy podvodů. Aimbot je vlastně asistent míření, který pomocí pokročilých algoritmů hledá nepřátele v dostřelu a automaticky je drží v zaměřovači. Hráči tak propůjčí nadlidské schopnosti a není problém zastřelit schovávajícího se protivníka přes půl mapy. Mnohem méně nápadné Wallhacky zase umožňují vidět skrze zdi a tak přináší podvodníkovi významnou taktickou výhodu. Metod cheatování je samozřejmě spousta a liší se pro různé herní žánry, právě v online střílečkách jsou ale největším problémem.

Neexistuje snad žádná, která by jich byla zcela ušetřena, přičemž platí, že čím je hra oblíbenější, tím více se v ní podvádí. Nucená karanténa nedávno přitáhla k počítačovým hrám spoustu nováčků, čímž celý problém ještě rozšířila a významný nárůst hlásí například CS:GO, Call of Duty či Destiny 2. Počet lidí, kteří jsou ochotni za cheaty utrácet, se sice odhaduje na méně než jedno procento hráčů, to ale v reálu stále znamená desítky tisíc lidí.

Zavedení anticheatové ochrany od Denuva do Doomu Eternal vyvolalo odmítavou reakci hráčů.

Prodejci cheatů si tak přijdou na pěkné peníze. Magazín PC Gamer vyzkoumal, že ti nejúspěšnější vydělají i více než milion dolarů ročně. Struktura takových organizací pak odpovídá klasickým softwarovým firmám, kromě samotných kodérů jsou potřeba i lidé, kteří se starají o vztahy s komunitou nebo distribuci přes různé kanály. Obvyklou formou poskytování služeb je měsíční předplatné zhruba v ceně 10 dolarů (cca 250 Kč), pro zájemce jsou ale k dispozici i daleko dražší speciální nástroje.

Zatímco o zátazích na podvádějící hráče slyšíme každou chvíli, samotní tvůrci jsou jen velice obtížně dohledatelní, a pokud neudělají chybu, jen těžko na ně někdo přijde. Ale i to se stává. Například minulý týden si Activision došlápl na stránku CxCheats, která prodávala cheaty do dnes mimořádně populárního Call of Duty: Warzone.

„Omlouváme se všem hráčům Call of Duty, kterým jsme způsobili nějakou bolest,“ píše se v patetickém prohlášení tvůrců, kteří svoji činnost okamžitě ukončili. O tom, že je ale dříve nebo později někdo nahradí, není nejmenší pochyby.

Zatímco v kompetitivních multiplayerových hrách cheaty kazí vybalancování, v těch singleplayerových naopak můžou herní zážitek vylepšit. Důkazem budiž seznam dvaceti titulů, které jsou na britském internetu nejčastěji vyhledávané ve spojitosti s cheaty.

Seznam her, které lidé v Británii nejčastěji vyhledávají ve spojitosti s cheaty.

Na prvním místě najdeme s velikým přehledem The Sims 4, což je mírumilovná hra, ve které nejde o to někam se dostat, ale prostě si jen hrát. Hráči v ní nepodvádějí, aby byli lepší, ale ze hry dostali více možností, než si pro ně připravili autoři. Více než cheaty se v tomto případě asi hodí termín modifikace, ten rozdíl se však smazává v případě hned následujícího GTA V. Co někdo vnímá jako neškodnou zábavu, umožňující mu se v otevřeném světě hry bez hranic vyřádit, jiný může vidět jako jasný podvod.

Stejně jako v případě protipirátských ochran je boj s podvodníky nekonečný. Na profesionální scéně se dá podvádění ještě ohlídat a každý, kdo je při něm přistižen, má z ostudy kabát, na běžné úrovni se s ním ale budeme setkávat pořád. Těžko se tak divit lidem, kteří proto vymění pohodlnější klávesnici s myší za gamepad, s vědomím, že na konzolích tento fenomén téměř absentuje.