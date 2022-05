Nová doba. Obtížná hra na hrdiny se prodává lépe než Call of Duty

Že bude Elden Ring prodejním hitem, jsme tak nějak dopředu tušili už podle obrovských očekávání, která hra dopředu vyvolávala (viz náš článek). Ani v nejdivočejších snech jsme si však nedokázali představit, že to bude tak velké. S 13,4 miliony jde o suverénně nejúspěšnější hru v historii From Software, kteří se proslavili založením mimořádně obtížného žánru tzv. soulsovek.

Elden Ring sice novým hráčům nabízí řadu berliček, přesto vyžaduje pevné nervy i od (většiny) těch nejzkušenějších. Právě z tohoto důvodu je mimořádně zajímavá informace, kterou na Twitteru zveřejnil Mat Piscatella, ředitel analytické společnosti NPD Group. Podle něj totiž na území Spojených států amerických žádná hra neprodala v posledních dvanácti měsících víc kopií než právě Elden Ring.

US NPD PREMIUM GAMES - Elden Ring was the 2nd best-selling title of April 2022. Elden Ring remains the best-selling game of 2022 year-to-date and has surpassed Call of Duty: Vanguard to become the best-selling premium game of the trailing 12-month period ending April 2022.

To znamená, že za sebou tato náročná hra vyžadující desítky hodin soustředění zanechala i tradičního hegemona v podobě Call of Duty. Pravda, poslední díl Vanguard patří v rámci dlouholeté série k těm nejméně zapamatovatelným, přesto byste jen těžko našli mainstreamovější značku (samozřejmě je nutné si uvědomit, že na rozdíl od zbytku světa Američané příliš neholdují fotbalové Fifě). Je to obzvláště působivé vzhledem ke skutečnosti, že Vanguard vyšel již v listopadu loňského roku, zatímco Elden Ring až koncem února.

Po odkladu Stalkera a Starfieldu na příští rok to vypadá, že letošní hlasování o hře roku bude pěkná nuda. Vždyť na Elden Ring si udělal čas i nejbohatší člověk světa Elon Musk.

Int/Dex build, so mostly mage with some weapon skills. Shield in left hand, staff in right with rapier & claws fast switch.



Change armor from heavy to medium for fast roll or tank.



Move talismans around a lot.



Many small hits in a row to damage stack is important.



Summon!