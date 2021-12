Vikinská Vahalla se dočká masivní expanze, nový obsah najdete i v Odyssey

Assassin’s Creed Valhalla se vydává trochu odlišnou cestou než dva předchozí díly. Zatímco Origins a Odyssey dostaly každý dva dodatky zahrnuté v season pass vstupence (případně Gold verzi) a víc nic, autoři z Ubisoftu pokračují v rozšiřování obsahu Valhally i po dvou letošních dodatcích. V březnu se dočkáme přídavku s názvem Dawn of Ragnarok a půjde o vůbec největší rozšíření v této sérii.

Tomu bohužel odpovídá i obchodní model, Dawn of Ragnarok totiž bude stát 40 eur (asi 1 000 korun) a i když máte zakoupený season pass či Gold verzi původní hry, Dawn of Ragnarok si i tak budete muset přikoupit. Technicky vzato jde totiž už o další sezonu přidaného obsahu, byť druhý season pass už Ubisoft nenabízí, jen samostatnou koupi dodatku Dawn of Ragnarok.

Autoři nicméně popisují, že je rozhodně na co se těšit. Rozsah nového obsahu v Dawn of Ragnarok totiž podle nich předčí i některé předchozí plné hry v sérii. Na internetu se už teď objevují informace o dalších 40 hodinách hry, byť to Ubisoft přímo nepotvrzuje. Dawn of Ragnarok se bude každopádně zaměřovat výhradně na severskou mytologii a v podstatě navazovat na příběhovou linku z hlavní hry, ve které se hrdina ocitá v roli severského boha Odina s úkolem najít svého ztraceného syna Baldra.

Nová mapa nabídne svět trpaslíků Svartalfheim a podle všeho bude rozhodně co prozkoumávat. Svým rozsahem bude mapa asi třetinová oproti hlavní mapě ze hry. Vzhledem k tomu, že zabere okolo 100 hodin ji pořádně pročistit, onomu tvrzení o nových 40 hodinách jde docela věřit. Autoři slibují také zcela nové schopnosti, které bude Odin získávat pomocí magického artefaktu vysáváním z nepřátel a celou škálu nových zbraní.

Ti, kdo hráli třeba playstationovou pecku God of War, budou v severské mytologii jako doma. Zcela upřímně se na takovou expanzi do Valhally čekalo, vzhledem k tomu, že i díly Origins a Odyssey dostaly mytologická rozšíření s egyptskou a řeckou mytologií. Ačkoliv se už dlouho ozývají hráči se stížnostmi, že už série Assassin’s Creed dávno není o asasínech a templářích (a tento dodatek jim radost také rozhodně neudělá), autory toto směřování evidentně stále baví.

Když už je řeč o předchozích dílech, tak celkem překvapivě se nového obsahu dočká také i Odyssey. Nová příběhová linka zavede hrdinu (Alexiose či Kassandru) na ostrov Korfu a zřejmě ještě trochu rozvine hlavní příběh po dokončení hlavní dějové linky. Autoři zřejmě chtějí nalákat hráče zpět, nabízí jim dokonce 16.–19. prosince hraní Odyssey zdarma a následně slevu na základní hru.

Pozor spoiler na konec Odyssey! Ve Valhalle se také dočkáme nového obsahu, který bude v podstatě propojením s předchozím dílem. Hlavní hrdina (či hrdinka) Eivor totiž potká Kassandru, která po nabytí nesmrtelnosti cestuje napříč dějinami. Potkají se na ostrově Skye ve Skotsku, takže zřejmě do Valhally přibude ještě další malý kousek mapy.

Obě rozšíření na Odyssey i Valhallu jsou zdarma a můžete je stahovat už dnes. Dawn of Ragnarok dorazí 10. března 2022. K předobjednávce nabízí Ubisoft ještě jako bonus pár exkluzivních brnění pro Odina.