RECENZE: Ubisoft v obléhání Paříže nezapomněl na plíživého zabijáka

Ubisoft nám opět dal důvod, proč se vrátit do loňské Valhally, a to s pomocí druhého dodatku s názvem Siege of Paris. Stejně jako v předchozím DLC zavítáme do nové části Evropy, tentokrát do Východofranské říše. Dominantou herní mapy je samozřejmě Paříž, v níž už jsme sice jednou ve hře ze série Assassin’s Creed byli, ovšem o mnoho století později. Tentokrát jde primárně o to, jak ji s vaší bandou vikingů vydrancovat.

Pokud to nebylo někomu jasné už s první expanzí, tvůrci bohužel koncipují obě DLC jako takové vsuvky do hlavního příběhu ze základní hry, které tak nerozvíjejí dále její příběh. Lze je oba v podstatě spustit klidně ve chvíli, kdy jste třeba v hlavní kampani někde v polovině. Je to škoda, protože spousta z nás čekala od rozšíření nějaké odpovědi na otázky, které nebyly zodpovězeny právě v hlavní kampani.



Stejně jako v případě postupu hlavní kampaní, i dodatek Siege of Paris je v podstatě vedený jako jeden z mnoha úkolů, jak si zajistit pro váš klan další spojence. Ty tentokrát najdete ve spřátelených osadnících na severu území Východofranské říše, kteří chystají vydrancovat Paříž. Příběh není ochuzen o několik zvratů a v porovnání s podobnými dějovými linkami v hlavní kampani patří k těm lepším.

Tvůrci se tentokrát vyvarovali už poněkud okoukanému mechanismu lovení kultistů na základě seznamu cílů, které si musíte pomocí vodítek sami odhalit. Během průchodu sice také lovíte členy zlého spolku, ovšem trochu jinak: všichni jsou součástí hlavní dějové linky a místo jejich hledání se mise už soustředí přímo na způsoby, jakými je sprovodit ze světa. Přesně v tom tkví vůbec nejsilnější aspekt celého dodatku.



Hned několikrát totiž budete mít na výběr, jak se s daným cílem vypořádat. Můžete po vzoru vikingského bojového běsnění zkrátka pomlátit vše, co se hne a s vaším cílem si to rozdat v otevřeném souboji. Můžete se tím samým prostranstvím proplížit a cíl odpravit pomocí luku z dálky. A nebo budete následovat různé příležitosti, jak se k cíli dostat co nejblíže a následně využít „speciální akce“, jak cíl odstranit snadno a efektivně. Třeba vydáváním se za jeho služebníka, kdy mu následně během rituálního obřadu zarazíte dýku do krku.

Skoro si až říkám, jaká je škoda, že Ubisoft takto nepojal více misí v hlavní hře. Obzvláště pro ty, co teprve budou Valhallu hrát a obléhání Paříže si zařadí někam mezi hlavní příběhovou linku, bude hratelnost těch několika speciálních misí v dodatku o to více vyčnívat. Když už nic, může to dát příznivcům série alespoň naději na světlejší zítřky v nějakém z následujících titulů. Ubisoft totiž ještě evidentně stále umí vyrobit poutavé mise s tím správným asasínským dojmem.



Naopak největším nedostatkem nového doplňku je jeho krátká hrací doba. Hlavní dějovou linku si můžete přifouknout o vedlejší mise, hledání zapomenutých sídel původního bratrstva asasínů či pomoc rebelům v boji proti franské nadvládě. Ale pokud se chcete primárně zaměřit jen na hlavní obsah, tak na něj vám stačí asi čtyři hodiny. Pocitově je obsahu asi tak o polovinu méně, než v dodatku s Irskem. Nová herní mapa je ještě menší, což už docela bije do očí.

Jinak autoři do hry přidali také pár nových skillů, zvýšili možnosti investic zkušenostních bodů, samozřejmě přihodili nějaká ta nová brnění a zbraně. Vynikají zejména bojové kosy, se kterými si sice nebudete připadat moc jako nenápadný asasín, ovšem „cool faktor“ se jim zapřít nedá. Novinkou je také rozšířená možnost boje z koňského hřbetu a také vyhýbání se ohromnému množství krys.

Poslední jmenovaný aspekt nám každopádně připomněl hru Plague Tale Innocence, kde ovšem krysy působily daleko hrozivěji a jedno zaváhání hrdiny mohlo způsobit smrt. Zde můžete krysy alespoň zahánět máváním zbraní, střílením explozivních šípů nebo házením nádob s hořlavinou. Pokud si ovšem nedáte pozor, také vám hrdinu (nebo hrdinku) celkem rychle přemohou.



Po grafické stránce se Francie autorům povedla, hra tak opět vypadá parádně a třeba ve fotorežimu se opět můžete celkem vyřádit. Hlavně na moderním hardwaru. Zaznamenal jsem už ovšem několik hlášení, že dodatek má na konzolích, včetně moderní generace, problémy se zasekáváním, ovšem to nemáme v redakci jak ověřit, hru testujeme v PC verzi.

Siege of Paris by podle všeho nemusel být poslední dodatek pro Valhallu, neboť Ubisoft minimálně jeden další slíbil. To by mělo dále rozšířit mytologickou složku hry. Své dvě „povinné“ DLC, které dostaly i díly Odyssey a Origins si každopádně už Ubisoft odbyl, a v zásadě se mu i rozšíření Valhally povedla. Už by to však chtělo něco nového, do série se totiž neodvratně vkrádá ustrnulost. Jak by jí mohli autoři předejít, se lze inspirovat třeba v tomto článku.