Rýsuje se nový Assassin’s Creed, původně to měl být jen placený dodatek

Assassins’s Creed Valhalla má za sebou po startu v roce 2020 poměrně úspěšný rok 2021, kdy se hra dočkala dalších dvou rozšíření a celé série menších přídavků. I letos však o této hře uslyšíme, na březen se chystá velký mytologický přídavek Dawn of Ragnarök. A vypadá to, že měl po něm přijít ještě jeden, jenže podle posledních informací serveru Bloomberg je to nakonec trochu jinak.

Tento dosud neoznámený projekt s kódovým označením Rift Ubisoft původně zamýšlel jako placený dodatek s pokračováním příběhové linky Valhally, jenže nakonec se studio zřejmě rozhodlo, že celý koncept přepracuje a vydá samostatně. Mělo by jít o hru s důrazem na příběhovou linku a plížení, a zřejmě tak tentokrát nehrozí, že by Ubisoft opět plánoval nějaký masivní otevřený svět.

Zdroj serveru Bloomberg i naznačil, koho by se pokračování mělo týkat, ovšem tuto informaci si nechám na závěr do spoilerového okénka, jelikož se sluší tuto informaci trochu rozvést. Dostáváme se tím totiž na trochu tenký led v případě zájemců o Valhallu, kteří tento díl ještě nehráli a o příběhu hry toho zatím moc nevědí.

Projekt Rift by dokonce podle Bloombergu mohl být hotový ještě letos, případně začátkem příštího roku, což trochu smysl dává. Pokud s ním Ubisoft původně počítal jako s rozšířením Valhally, musí mít touto dobou už konkrétní materiály a kus práce hotový vzhledem k tomu, že zmíněný Dawn of Ragnarök už je prakticky za rohem a je třeba tedy už vědět, co dál.

Co k tomuto kroku Ubisoft vedlo, se dá poměrně snadno odvodit. Studio si nejspíš dává pořádně na čas s Assassin’s Creed Infinity a potřebuje něco, co by fanoušky série udrželo ve střehu. Je tak jasné, že Infinity má před sebou ještě dlouhý vývoj a pravděpodobně s ním lze počítat až na rok 2023 či 2024. Ubisoft sice poslední dobou už nevydává jeden nový díl ročně, jako tomu bylo mezi roky 2009 až 2015, ovšem i tak má zřejmě dost materiálu, který lze hráčům nabídnout.

Dawn of Ragnarök trochu zamíchá dosavadním konceptem rozšíření, jelikož nejde o dodatek, který byste mohli dostat v rámci season passu. Místo toho je to tradiční datadisk, který sice vyžaduje základní hru, ale musíte jej zakoupit zvlášť. Ubisoft přitom doposud DLC do her buď zahrnoval do jednotlivých season passů, nebo vydával samostatně fungující dodatky (jako třeba Freedom Cry v roce 2014).

Budoucnost série je každopádně hodně nejasná. Spousta příznivců vidí v Infinite v podstatě zabijáka série. Pokud se naplní obavy, že půjde o live service hru, která místo nových dílů bude každoročně bobtnat na obsahu navíc a jejím hlavním zaměřením bude multiplayer, pak to bude v podstatě poslední kapka trpělivosti mnohých fanoušků původního stylu hry. Rift by tak mohl být poslední nadějí na singleplayerového Assassina před zásadní proměnou série.

Na to, jak to celé dopadne, si nezbývá než počkat. Bylo by fajn, kdyby vedle megalomanských projektů, jako je Infinite, zůstal Ubisoft zároveň i u menších, příběhovějších a původnímu stylu věrnějších dílů. Přesně takových, jaký by mohl podle prvních náznaků Rift být. A vydával třeba na střídačku jeden takový menší díl a obsah do Infinite. Pak by se technicky mohl vlk nažrat a koza zůstala celá.