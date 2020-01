Přidat ženské postavy do hry je prý příliš drahé. Není to jen výmluva?

Dva roky stará online střílečka Escape from Tarkov se na přelomu roku poměrně nečekaně dostala mezi nejsledovanější hry na platformě Twitch. Její provozovatelé totiž všem streamujícím i sledujícím hráčům slíbili, že je za to odmění kosmetickými doplňky. A tak na mainstream až příliš realistický „Tarkov“ na chvíli v popularitě přeskočil dokonce i největší aktuální hity, jako je League of Legends a Fortnite.