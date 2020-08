ANKETA: Dokážou vás ještě herní vývojáři rozčílit? Kdy naposledy?

Petr Zelený - Vlastně asi už nedokážou. Samozřejmě mě zamrzí, když se třeba posune termín vydání hry, na kterou se těším (zdravím do Polska), ale pak zatnu zuby a vydržím. Svého času mě štvaly řeči manažerů herních vydavatelství, že ta a ta hra nevyjde na PC, protože by se tam neprodávala. Od té doby se situace naštěstí změnila a díky tomu budu moct už za pár dní prohánět po monitoru mechanické dinosaury v Horizon Zero Dawn. Takže za mě dobrý.

Mobilní Command & Conquer: Rivals fanoušky série nepotěšil.

Jan Kouba - Sem tam mi něco zvedne tlak. Když EA ukázala Command & Conquer: Rivals, trochu se mi otevírala kudla v kapse a blbosti, které poslední dobou prováděl Blizzard, mě také nenechaly chladným. Ale u legendárního studia takové chování spíš zamrzí.

Honza Srp - Ale jo, občas se jim to ještě povede, i když se jinak snažím přistupovat k videohrám s nadhledem. Štve mě Microsoft, jejichž stupidní launcher mi zaneřádil bootovací SSD nesmazatelnými soubory a tím znemožnil používat jinak vynikající Game Pass.

Review bombing ničemu nepomáhá.

Štve mě Epic, který nedodal slibovaný Conan Exiles a ani se neomluvil, štve mě Blizzard, protože už ničím nepřipomíná tu společnost, kterou dříve každý miloval, štvou mě Electronic Arts, že tak zazdili sérii NHL. Do stádia, že bych si potřeboval zchladit žáhu review-bombingem nebo psaním anonymních výhrůžek to však ještě zatím nedospělo.

Ondřej Martinů - Ještě loni touto dobou bych napsal, že jsem celkem naštvaný na Valve, které pořádnou dobu vypadalo, že jeho zaměstnanci jen sedí na židlích a točí se dokola, místo toho aby vyráběli pořádné hry. Od vydání Half-Life: Alyx jsem ovšem poznal, že pořádná práce opravdu trvá hodně dlouho. Jen to tajnůstkářství bylo podle mne až moc přehnané a obecně bych do budoucna ocenil lepší komunikaci. To samé platí mimochodem aktuálně i pro Nintendo.

Skoro už jsme si mysleli, že Valve hry dělat neumí.

V poslední době mě docela vytočilo zjištění, že původní plán Ubisoftu pro Odysseu byl osadit Kassandru jakožto jedinou hratelnou postavu, jenže pak se někdo rozhodl do hry ještě nacpat na výběr Alexiose, protože „ženy netáhnou prodeje“. Koho taková blbost mohla jen napadnout? Kassandra byla podle mne jasnou volbou a rozhodně patří mezi moje oblíbené hlavní hrdinky her. Ubisoft asi nikdy neslyšel jména jako Lara Croft, Samus Aran nebo třeba z posledních pár let Aloy, Alyx Vance či Jesse Faden? Ach jo.



Emanuel Svoboda - Spíše než vývojáři mě mnohdy štvou vydavatelé. Skřípu zuby, když si vzpomenu, jak Microsoft zařízl ScaleBound od Platinum Games.

Bugy byly, jsou a budou. Ale stejně nás štvou.