Krátká hříčka od Valve údajně ukrývá hned čtyři neoznámené tituly

Datamining, neboli prohledávání zdrojového kódu, je poměrně oblíbenou aktivitou nadšenců do her od Valve. Zejména youtuber Tyler McVicker proslul nadšeným pročesáváním kódu snad všeho, co Valve vypustí na veřejnost. Ačkoliv se to může v mnoha ohledech zdát jako chytání se stébel, už několikrát se ukázalo, že i tímto způsobem se dá předpovědět, co všechno tato herní společnost chystá.

Právě McVicker se nyní pustil do důkladného rozboru zdrojových dat hry Aperture Desk Job, což je krátká hříčka vydaná k příležitosti uvedení Steam Decku na trh. Jejím smyslem je v podstatě jediné: během necelé půlhodiny vás naučit toto zařízení ovládat. V principu jde však stále o hru vyrobenou ve Valve, zasazenou do světa známého Portalu. Jak McVicker zjistil, data této hry ukrývají opravdové poklady.

Podle něj se dají v datech Aperture Desk Job najít odkazy hned na čtyři projekty, které má Valve aktuálně v přípravě, žádný z nich však firma ještě oficiálně nepotvrdila. Jednak by mělo jít o zbrusu novou hru ze světa Half-Lifu s kódovým označením Citadel, dále port Counter Strike: Global Offensive do nového enginu Source 2, sequel k VR hře Half-Life Alyx a nakonec také remake zrušené hry ze světa Portalu.

První jmenovaná hra, Citadel, má být kooperativní týmová akce s prvky strategie. Zatím nám není moc jasné, co si pod tím máme představit. Už v minulosti o Citadel padly informace, že má jít o asymetrickou hru, kterou půjde hrát jak v režimu první osoby, tak i z ptačího pohledu jako strategii. McVicker dodává, že by hra měla mít i singleplayerovou kampaň.

O zbylých projektech se toho ví o dost méně. V případě nového enginu Counter Striku to nejspíš znamená, že se hra dočká novější a propracovanější grafiky. Onou zrušenou hrou ze světa Portalu má být projekt označovaný jako F-Stop, který se nyní jmenuje SteamPal a mělo by jít o další podobnou hříčku, jako je Aperture Desk Job, vyvinutou s důrazem na hraní na Steam Decku.

Sequel k Half-Life Alyx je pak něco, co se přirozeně očekává, vzhledem ke stále nedokončenému příběhu této VR pecky. Je otázkou, zda to opět bude hra pro virtuální realitu, či Valve zvolí i v tomto případě nějakou „hybridní hratelnost“. Alyx byla velice populární hrou ve VR komunitě, ovšem hráči bez VR brýlí si stěžovali na elitářství této volby, jelikož bez tohoto poměrně drahého hardwaru si hru nemají jak vyzkoušet.

Důležité je však upozornit, že jak Citadel, tak i zbylé „uniklé“ projekty nemusejí být v aktivním vývoji. Nalezený kód může odkazovat pouze k prototypům, demoverzím či jinak nehotovému softwaru, který ve výsledku nemusí nikdy vyjít. Do té doby, než je Valve oznámí oficiálně, je to v podstatě jen takové neoficiální nahlédnutí pod pokličku a odhadování, co se pod ní všechno může skrývat.

S Aperture Desk Job jinak Valve opět ukázalo, že jej hry dělat baví a nápadů má pořád velké množství. Byla by každopádně škoda, kdyby firma opět ustrnula ve vývoji vlastních titulů, proto vítáme každou snahu z jejich strany hráčům dodat alespoň něco.