Valve by rádo přivítalo předplatné Game Pass na Steamu

Není to tak dávno, co byl Steam vnímán jako synonymum hraní na PC, doba už se však změnila. Zatímco konkurenčnímu Epic Store mnozí uživatelé nemohou přijít na jméno, předplatné Game Pass je všeobecně velebeno. Nabízí totiž obrovské množství her za minimum peněz, Microsoft se navíc nevydal cestou exkluzivit a i své klíčové značky nabízí i skrze jiné obchody než ten svůj, i když tak za ně od zákazníků dostane méně peněz.

Zážitek z kampaně Halo Infinite s bude lišit podle toho, jestli jste za hru zapaltili 1500 Kč nebo 300 Kč.

Co kdyby však došlo ke zkombinování obou přístupů a hráči tak dostali levný přístup k celé databázi Game Passu a zároveň u toho mohli využívat výhody Steamu, jako je například sbírání achievementů anebo komunitní podpora? Vypadá to, že by se toto řešení šéfovi Valve, Gabu Newellovi, líbilo. Rádi bychom s nimi spolupracovali na tom, aby se Game Pass objevil i ve službě Steam," řekl oblíbený podnikatel serveru PC Gamer a dodal, že předplatitelská služba není nutně "něco, co bychom museli dělat sami."

Teď ještě co na to druhá strana, jelikož už většina těchto her tak jako tak na Steamu je, jde spíše o obchodní než technické rozhodnutí. Hráči by z toho ovšem bezpochyby profitovali. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, že nová přenosná konzole Steam Deck se už blíží.

Microsoft sice už nyní podporuje hraní v cloudu a v domácích podmínkách to funguje na výbornou, ovšem o opravdu cestovní alternativu k třeba takovému Nintendu Switch nejde. Alespoň tedy zatím.