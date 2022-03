Co dnes hraje zakladatel Steamu? Budete se nejspíše divit

Těžko říct, jak by dnes vypadal svět bez Gabea Newella. Prostorově výrazný sympaťák nejprve díky Half-Life ukázal, že počítačové střílečky nemusí být jen tupou zábavou, poté kompletně změnil herní distribuci, když světu dal platformu Steam.

Když Final Fantasy XIV vyšlo, byl to průšvih. V posledních letech si ovšem napravilo reputaci.

Nejde přitom jen o to, že si lidé už nemusí chodit pro krabičky do obchodů, tato platforma navíc shlukuje hráčskou komunitu dohromady a díky tomu mohly pod značkou Valve vyjít i přelomové hity jako Dota 2 nebo Portal. V posledních letech ovšem legendární logo s plynovým kohoutkem vídáme v souvislosti se samotnými hrami jen málokdy.

„Gaben“ už vlastní hry prakticky nedělá, místo toho se soustředí na technologický posun. Se Steam Controllerem nebo Steam Machine to sice nevyšlo, Half-Life: Alyx je však snad jedinou „opravdovou“ hrou pro virtuální realitu, jakou jsme zatím dostali. Kromě toho se věnuje i vývoji umělé inteligence, poslal do vesmíru plastového trpaslíka (viz náš článek) a nyní přináší na trh unikátní přenosnou konzoli Steam Deck.

O samotných hrách už prakticky nemluví. Naposledy se zastal vývojářů Cyberpunku a jejich dílo označil za skvělé (viz náš článek). Má však jeden ze tří set nejbohatších mužů planety vůbec zájem a čas hrát hry? Evidentě má…

„Už dlouho jsem žádnou MMO nehrál, ale jeden z mých synů si ulítl na Final Fantasy XIV. A štvali ho lidi, se kterými chodil na raidy, takže si jednou řekl: „Dobře, potřebuju poskoka. Tati, pojď mi dělat poskoka. Budeš mým léčitelem, který mě nenechá umřít.“ Tak jsem s ním začal hrát a od té doby to hodně hraji na Steam Decku ,“ přiznal svojí vášeň magazínu IGN.

Gabe Newell Steam Deck utak věří, že ho některým předplatitelům dokonce sám doručil až domů.

Jeho volba nás sice překvapila, ale je vidět, že má dobrý vkus. Zatímco slavnější World of Warcraft pomalu vymírá, Final Fantasy XIV stále roste. Dokonce až tak moc, že když vyšel nedávno datadisk Endwalker, studio ho na chvíli vyřadilo z prodeje. Zájem o něj byl totiž tak obrovský, že se servery jen stěží dokázaly vypořádat s náporem nových hráčů.

Každopádně to ukazuje, že chystaný Steam Deck bude plně kompatibilní i s takovými žánry, které si lze jen obtížně představit bez ovládání kombinací klávesnice a myši.