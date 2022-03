Překupníci mají první přenosná PC od Valve. Chtějí až čtyřnásobek ceny

Minulý týden se do rukou prvních zájemců dostaly přenosná PC od Valve, na která se čeká už od minulého léta. Vydání prvních modelů se posunulo z loňského prosince na letošní únor, ten už je však za námi a první Steam Decky jsou konečně ve světě. Do Česka už první kusy také dorazily, naše redakční modely by měly být také v průběhu března k dispozici a o naše první dojmy se s vámi co nejdříve podělíme.

Valve nastavilo loni systém rezervací Steam Decků velice chytře. Objednat si ho první dny mohli totiž pouze ti, kteří měli už nějakou dobu aktivní účet na Steamu, navíc platilo omezení jednoho zařízení na účet. Nemohlo se tedy stát, že by někdo zahltil systém hromadnými objednávkami a celý začátek fronty si tak ukrojil pro sebe. I přesto bylo nadmíru jasné, že se najdou jedinci, co situaci využijí ve vlastní prospěch. Na to už jsme si v posledních dvou letech zvykli.

Hned po startu rezervací se tak objevily nabídky na rezervované Steam Decky na internetových tržištích. Čím dřívější objednávka, tím vyšší cena. Překupníci zde ovšem hodně rychle narazili: například největší internetový portál na přeprodej zboží tyto nabídky zakázal, neboť má ve vlastních pravidlech, že nejde nabízet nehmotnou rezervaci. Kšeftování s rezervacemi se tak odsunulo na menší tržiště a doposud není moc jasné, jaký je o tento typ „zboží“ vlastně zájem.

Odlišná situace však nastává nyní, kdy první modely už skutečně mají hráči v rukou. Ačkoli systém rezervací Valve zabránil podobnému překupnickému chaosu, jako třeba u nových konzolí, server eBay i tak zaplnily ve větší míře nabídky na tato přenosná PC. Je otázkou, kolik z těchto nabídek je prvoplánových a kolik je spíš jen takové oťukávání ve stylu „kolik by mi tak nějaký zoufalec mohl nabídnout“.

Každopádně si překupníci nebojí říkat i o poměrně absurdní částky. Nejvíc žádané jsou logicky ty nejdražší modely s 512GB SSD úložištěm. Pokud jeden takový „z druhé ruky“ chcete co nejdřív, pak se na eBay dají sehnat zhruba v rozmezí 35–75 tisíc korun, případně tu jsou stále nabídky na Q1 a Q2 rezervace s cenou okolo 20 tisíc (plus pak musíte zaplatit za samotnou konzoli). Spousta nabídek je ovšem vedena v klasickém stylu „přihazování“, takže finální cena může být klidně vyšší.

V případě těch nejdražších nabídek je to čtyřnásobek běžné ceny (679 eur = 17,5 tisíce korun). Zdráháme se uvěřit, že by někdo byl schopný za Steam Deck tolik peněz dát. I nabídky na dvojnásobek běžné ceny se zdají být dost přitažené za vlasy, ale zde už se dá možná pochopit, že někdo s bezednou peněženkou toto moc řešit nebude.

Modely s 256GB úložištěm jsou na tom o něco lépe, jejich výsledné ceny po příhozech se budou zjevně pohybovat okolo 30 tisíc. Když máte štěstí, tak i méně. 64GB modely jsou nejméně žádané, i jejich cena však přesahuje na eBayi většinou 20 tisíc korun. Tedy dvojnásobek běžné ceny. Obecně se tedy dá říci, že překupníci chtějí minimálně dvakrát tolik, co stojí Deck od Valve, často i víc.

V případě portálu eBay však je třeba myslet ještě na jednu věc, a sice že lidé mohou i „trollovat“ a záměrně přihazovat vysoké částky, jenže pak danou věc nekoupí. Konkrétní data nám samozřejmě nikdo neposkytne, je to však jedna z možností, proč vídáme ceny třeba i přes 70 tisíc korun. Hráči jsou v posledních letech na překupníky herního hardwaru už dost alergičtí, takže bychom se nějakému řízenému trollování vůbec nedivili.

A co v Česku? Steam Decků sem zřejmě moc nedorazilo, Aukro a tržiště na Facebooku jsou po prvním týdnu doručených objednávek zatím prázdné. Na Bazoši jsme zatím odhalili pouze dvě nabídky na 64GB modely: jedna na 14,5 tisíce korun, druhá na 18,5 tisíce korun. Čeští překupníci jsou tak v podstatě oproti těm na mezinárodním portále docela „hodní“, že si chtějí přilepšit jen méně než jednou tolik, co stojí nové zařízení.

Tipujeme, že ještě minimálně do letošního podzimu bude situace nahrávat překupníkům, jelikož Valve aktuálně nové předobjednávky slibuje odbavit až „po druhém čtvrtletí“ letošního roku. Dokud nebudou Steam Decky „skladem“, nebo alespoň s příslibem dodání do pár týdnů, tak bude pro spoustu majitelů Steam Deck „investičním zbožím“. Věříme však, že valná většina zájemců si jej pořizuje, aby jej i skutečně používali. Možnosti, které nabízí, se totiž jeví jako opravdu zajímavé.