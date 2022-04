Ohromný loňský únik chystaných her se stále více naplňuje

Uniklý seznam nepředstavených her se loni v září povedlo ukořistit ze zdrojových dat streamovací služby Geforce Now od Nvidie. Veškeré informace Nvidia nicméně označila jako spekulativní. Doposud neoznámené hry zde byly údajně uvedené proto, že se s nimi do budoucna počítalo. Tomuto vysvětlení je ovšem čím dál obtížnější věřit.

Ano, i my bychom mohli vypustit ohromný seznam tajných her, který by hlásal, že se na vícero platformách dočkáme nového Call of Duty, NHL či NBA, na Nintendu nového Maria a na PlayStationu určitě časem bude i Spider-Man 3. A za nějakou dobu bychom se mohli poplácat po zádech, že jsme měli pravdu, jelikož to jsou velice snadné předpovědi. Jenže některé tituly na seznamu Nvidie dorazily velice brzy po uveřejnění a přitom to opravdu nebyly žádné tutovky.

Od loňského září už se stihly odhalit (a někdy i vydat) následující tituly, o kterých jsme měli tušení právě od Nvidie:

Sony na PC vydalo jak Uncharted: Legacy of Thieves Edition , tak i God of War .

, tak i . Square Enix potvrdilo Chrono Cross remaster, The Radical Dreamers Edition. Nyní byl také oznámen nový díl série Kingdom Hearts .

remaster, The Radical Dreamers Edition. Nyní byl také oznámen nový díl série . Crytek v lednu přiznal, že pracuje na Crysis 4 .

. Capcom v únoru přilákal pozornost novým Street Fighterem 6 .

. Únik také přidal na věrohodnosti remasterům trilogie GTA, které skutečně vyšly loni v listopadu.

Dále jsou na seznamu také blíže neurčené tituly pouze spojené s konkrétními studii, případně pouze jejich kódová označení. I tak se však dá uznat, že se seznam trefil minimálně do nových projektů od Respawnu. Studio letos potvrdilo, že pracuje na Fallen Order 2. Co do kódových označení zase podle všeho seznam trefil minimálně krycí název pro expanzi do Assassin’s Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok. Ta byla v seznamu vedena jako Project Meteor.

Seznam zároveň obsahuje daleko více stále nepotvrzených titulů a minimálně části z nich se nám opravdu nechce věřit. Pokud by byl zcela pravý, pak by podle něj měla loni vyjít třeba nová Tomb Raider hra, což se nakonec nestalo. Vzhledem k různým odsunům dat vydání se však ani není čemu divit. Zmíněn je také i třeba PC port Judgmentu, který však bojuje s problémy týkajícími se právě toho, že jeho talentová agentura na PC hru nechce.

Potenciál má každopádně uniklý seznam stále obrovský. Z doposud nepotvrzených informací v něm by se nám líbilo, kdyby se ukázaly jako pravdivé třeba následující tituly:

Sony by na PC přineslo port také Ghost of Tsushima , Horizon Forbidden West (jednička už tam je), Demon Souls či Returnal .

, (jednička už tam je), či . Microsoft přizná další Gears of War (šestý díl).

(šestý díl). Square Enix doplní svou sestavu remaků Final Fantasy také devátým dílem.

také devátým dílem. Fanoušci série Resident Evil se zase dočkají remaku čtvrtého dílu (po dvojce a trojce je na něm řada).

se zase dočkají remaku čtvrtého dílu (po dvojce a trojce je na něm řada). Take Two letos odhalí nový Bioshock . Sice o něm už nějakou dobu víme, jenže podle seznamu bychom se jej měli dočkat už letos.

. Sice o něm už nějakou dobu víme, jenže podle seznamu bychom se jej měli dočkat už letos. Dorazí další Tekken (osmý díl).

(osmý díl). Mezi další zajímavé sequely pak patří také The Talos Principle 2 , Titanfall 3 či XCOM 3 .

, či . Těšit bychom se mohli na remastery Half Lifu 2, Mirror’s Edge, Batman: Arkham Knight, Call of Duty: Modern Warfare 3 či porty her na PC jako Bayonetta 3, Mario and Rabbids nebo Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Je celkem pravděpodobné, že části těchto titulů se časem skutečně dočkáme. Ať už proto, že Nvidia měla skutečně opravdové zákulisní informace, a nebo se zkrátka jen odhadem trefila do něčeho, co dřív nebo později opravdu vyjde. I tak je dobré mít po ruce pár vodítek, která nám pomohou domyslet si, co nás v budoucnu čeká.