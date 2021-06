Vybíráme největší překvapení z herního svátku E3 2021

Ondřej Martinů - Jako asi největší překvapení herního veletrhu bych zvolil Forzu Horizon 5. Věděli jsme, že má být nový Motorsport a Horizon 4 se mi zdá stále hodně „aktuální“. Grafika pětky mě však dostala, to už místy hraničí s fotorealismem. Vážně přemýšlím o tom, že jestli se mi nepovede do listopadu sehnat za rozumné peníze nějakou lepší herní grafickou kartu, že si přeci jen pořídím nový xbox.

Na druhé místo dám nově oznámený Plague Tale: Requiem. Jedničku jsem dohrál nedávno a dost mne bavila. Dvojka by mohla být o něco akčnější, když je v traileru vidět hlavní hrdinka s kuší místo praku z jedničky. A na to se určitě těším.

Třetím překvapením je pro mě parádní trailer na „ruský Bioshock“ Atomic Heart. Mám takový neodbytný pocit, že hra má ohromný potenciál zabojovat o titul hry roku. Kterého, to bohužel stále nevíme.

Ondřej Zach - Hodinu a půl dlouhá show Microsoftu bývá trochu uspávačka, ale tentokrát ne. I jako nintenďák musím uznat, že Xbox měl letos nejlepší show. Všechno šlapalo jak má a že přišlo trochu zvolnění, jsem si říkal až po necelé hodině. Divize Xboxu má kompetentní vedení, plnou podporu Microsoftu a krůček po krůčku napravuje škody způsobené nešťastným uvedením Xboxu One. A ta Forza Horizon 5, to je prostě nádhera.

Velkou radost má ze strategie Mario + Rabbids Sparks of Hope, předchozí díl byl naprosto parádní. Dobrou zárukou je i mozek operace a ohromný nadšenec Davide Soliani, kterému věřím, že se postará o to, aby to byla opět pecka.



Od Nintendo Directu jsem sice čekal trochu víc, ale pár oznámení by se našlo. Jasně, potěšily mě první záběry z Breath of The Wild 2, ale moc se mi líbí i 2D Metroid Dread, konečně nový WarioWare a také deskovka Mario Party Superstar.



Michal Jonáš - Mne rozhodně nejvíce překvapil a potěšil nový přídavek pro Age of Empires II: Definitive Edition jménem Dawn of the Dukes. Důvod je nasnadě. Kampaň za Jana Žižku a jeho husity. Nový národ Čechů jsem tak nějak očekával, ale aby přídavek šel až k jednomu z nejzajímavějších období našich dějin, to jsem rozhodně nečekal. Tak snad tam z historického hlediska nebudou nějaké bludy.

Obzvláště se těším na novou Forzu Horizon 5 umístěnou do Mexika, už jen z těch důvodů, že horizony jsou dnes absolutně nejlepší arkádové závody a v Mexiku jsem byl, takže jsem zvědavý na porovnání skutečnost versus hra.

A do třetice mne potěšila nádherná ukázka z Avatar: Frontiers of Pandora, protože jsem si kdysi docela oblíbil první licencovanou hru Avatar z roku 2009 taktéž od Ubisoftu. Nicméně hry doprovázející filmy většinou moc dobře nefungují (ani první herní Avatar globálně nijak nezaujal), tak se těším, že by to tentokráte mohlo být jiné.

Jan Srp - Největším překvapením pro mě asi bylo to, jak málo skutečných novinek bylo představeno. Nebýt Microsoftu, který vychrlil desítky trailerů, ani by moc nebylo o čem psát. Kdybych si měl vybrat jedinou hru, ze všech předvedených, kterou bych si chtěl zahrát hned teď, tak to bude určitě S.T.A.L.K.E.R. 2. Původní trilogii jsem tehdy kvůli slabému hardwaru moc nedal a knižní předloha bratří Strugackých mě nebavila, stejně mám však pocit, že to bude hra přesně pro mě. Vypadá totiž jako komplexnější verze Metro: Exodus, což je pro mě jedna z nejlepších her poslední dekády.

Vůbec, nabídka chystaných her, které budou od prvního dne k dispozici v Game Passu, je neuvěřitelně bohatá a už se nemůžu dočkat polonezávislých hitů jako Psychonauts 2, Atomic Heart, 12 Minutes nebo pixelartového Replaced.

Překvapivě moc se mi líbila i komiksová akce na motivy Guardians of the Galaxy, která vypadá jako přesně ten typ bezmyšlenkovité zábavy, u které se dá prosedět deštivý víkend a pak už si na ni nikdy nevzpomenout.

A i když mi přijde, že už se francouzský Dontnod začíná až příliš opakovat, těším se i na Life is Strange 3, protože pomalých her bez zabíjení není nikdy dost. Třeba to nakonec nebude takový kýč, jak to z první ukázek zatím vypadá.

Petr Zelený - Asi největším překvapením je pro mě komiksový kousek Guardians of the Galaxy. Hra vypadá zábavně a hlavně je pro jednoho hráče bez zbytečného balastu. A má vyjít už za pár měsíců!

Hodně mě navnadil trailer na Elden Ring, zvlášť po výborném Sekirovi. Vážně se těším. I když se asi budu hodně vztekat.



I když mě třetí Borderlands nechytily tak, jak bych čekal, pořád to byla zábava s dynamickými přestřelkami. Proto mě zaujala fantasy odbočka s Tiny Tinou a tajně doufám, že se od svého sci-fi bratříčka aspoň trochu odliší. Třeba větším důrazem na boj zblízka.

