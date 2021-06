Show Nintenda poběží od 18:00, oznámit může prakticky cokoliv

Nintendo už dopředu řeklo, že aktuální Direct se zaměří výhradně na software, oznámení výkonnějšího Switche, o němž se poslední týdny hodně spekuluje, je tak nepravděpodobné. Spekulovat můžeme i o hrách, protože kdo zná Nintendo, ví, že přijít může prakticky cokoliv.

Pravděpodobně uvidíme další záběry z golfu Mario Golf: Super Rush, který vychází za deset dní. K těm jistějším sázkám patří i červencová The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Očekávám i gameplay záběry z multiplayerové akce Splatoon 3, větší aktualizaci Animal Crossingu a port hry z 3DS.

Mario + Rabbids Sparks of Hope Mario Golf: Super Rush

Mluví se o nové hře z univerza Donkey Kong, všichni bychom rádi viděli víc z Breath of the Wild 2, Pokémonů či chystaného Metroida. Teoreticky se nabízí i nové video z již oznámené strategie Mario + Rabbids Sparks of Hope, něco víc z akce Bayonetta 3 či oznámení nové značky. Služba Switch Online by se už konečně také mohla začít rozrůstat o hry z Nintenda 64. Nechme se překvapit, každopádně očekávání jsou snad až přehnaně vysoká.