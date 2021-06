Do Age of Empires 2 přibudou Češi, v kampani si zahrajeme za Žižku

O této možnosti sní tuzemští fanoušci od první chvíle, co hra v roce 1999 oficiálně vyšla. Zřejmě nikdo nevěřil, že by to bylo reálné. Jenže neutuchající zájem o hru zapříčinil, že do ní její tvůrci stále dodávají nový obsah, a tak se po Litevcích, Maďarech, Portugalcích či Malijcích během srpna dočkají svého hratelného národa i Češi.



Jejich specifickou jednotkou budou dalekopalné houfnice a slavné husitské vozy, které jsou podle autorů „smrtící předchůdci moderních tanků“. Ještě důležitější je, že se dočkáme i plnohodnotné a namluvené příběhové kampaně za Jana Žižku.

Aby to tedy nevypadalo, že se celé DLC Dawn of the Dukes bude točit jen kolem Čechů, do hry přibudou i kampaně za litevské národní hrdiny Algirda a Kęstutise a polskou královnu Hedviku z Anjou.

Cena přídavku bude s největší pravděpodobností opět 250 Kč, pokud si však předobjednáte chystaný čtvrtý díl, dostanete ho zadarmo.