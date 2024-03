Smrdí to propadákem. Na těchto šest filmů podle her se vůbec netěšíme

To však neznamená, že se filmová studia dál nesnaží pořádně podojit nějakou z videoherních značek a adaptace oblíbených digitálních projektů jsou oznamovány docela často. Jenže showbyznys je tvrdá branže, a to, že je něco oznámeno, ještě neznamená, že se toho skutečně dočkáme.

Zárukou není ani to, že vznikne scénář, nebo se dokonce rozjedou kamery. Vlastně nestačí ani to, že je projekt v podstatě natočen (komiksovka Batgirl o tom ví své). Zatímco u některých oznámených filmů by nás mrzelo, pokud by nevyšly, v případě následující šestice filmů bychom si kvůli tomu naše zbývající vlasy netrhali.

Just Dance

Just Dance 2024

Taneční sérii Just Dance asi znáte a nebudeme zapírat, že za našich mladých let, kdy nám ještě klouby nevrzaly tak, že to ruší i sousedy, jsme si s ní užili své. Ale upřímně řečeno jsme byli překvapeni, když v roce 2019 oznámili, že vznikne film.

Přece jen, není to zrovna značka, která by oslňovala po příběhové stránce. Na druhou stranu, filmy jako Let’s Dance slavily slušný úspěch a také se v nich hlavně tančilo jako o život. Děj tu sice byl, ale že by se ucházel o Oscara, to zrovna ne.

Film by měla zaštítit společnost Screen Gems, která vyhrála aukci o práva na natočení (ano, snažilo se je získat více firem) a poslední informace, které se projektu týkají, se objevily v minulém roce. Vyšlo najevo, že snímek by měl režírovat Will Gluck (S tebou nikdy), který společně s autorkou jménem A. C. Bradley (marvelovská série Co kdyby...?) vytvoří scénář.

Spolupracovat by s nimi měli Jason Altman a Margaret Boykinová ze společnosti Ubisoft, která má na starosti hry. Co se týče nás, nejsme ve své podstatě proti tanečním filmům (na Hříšný tanec se občas podíváme, nenecháme přece sedět Baby v koutě), ale že bychom vysloveně toužili zajít do kina na Just Dance, to tvrdit nebudeme.