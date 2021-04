RECENZE: Nový film Mortal Kombat zvládnete jen s vypnutým mozkem a pár pivy

Spoilerity? Ne!

V článku se sice dozvíte, které postavy ve filmu vystupují, ale to je všechno. Žádné příběhové spoilery v něm nenaleznete, takže směle do čtení, i pokud jste nový Mortal Kombat neviděli.

Jako fanoušci legendární krvavé bojovky jsme se na nový Mortal Kombat film hodně těšili. Zapřít to nemůžeme. Ostatně jste sami viděli, že jsme se snímku i jako hráči hojně věnovali ještě před vydáním.

I když nás první zveřejněný trailer na reboot nalákal, jakmile došlo na lámání chleba a zhlédnutí filmu, snažili jsme se svá očekávání krotit. Přeci jenom je to lepší. Divák se alespoň částečně vyhne zklamání. Tento přístup se nám u Mortal Kombatu vyplatil. Ne, že by film byl úplná srágora, to zase ne. Zároveň však není moc dobrý. Pokud budete svá očekávání držet na uzdě stejně jako my, pobavíte se u této béčkové podívané podstatně lépe, než kdybyste doufali v konečně pořádnou novodobou adaptaci Mortal Kombatu. Tu rozhodně nedostanete.

Pokud přimhouříme obě oči, dočkáte se béčkové slátaniny, v níž skoro nikdo neumí hrát, nic moc boje jsou plné střihů a soundtrack je mdlý a nevýrazný. Ale vzhledem k tomu, že je to milovaný Mortal Kombat, lze filmu leccos odpustit.

Úvodní scéna je bombastická

První celovečerní film Mortal Kombat milujeme. Dodnes jde podle nás o jednu z nejlepších a nejvěrnějších filmových adaptací videoher s dokonalým elektronickým soundtrackem. Ale píše se rok 2021 a nový Mortal Kombat logicky nemůže být tím, čím je 26 let starý film. To jsme po něm nechtěli. Vždyť se podívejte na původní herní dvourozměrnou trilogii z 90. let a poslední díly jako Mortal Kombat X nebo 11. I herní série se vyvíjí.

K rebootu jsme přistupovali sice s obavami, ale zároveň otevřenou myslí. Divák se přesto porovnání s původním filmem vyhnout nemůže. Příběh novinky začíná ve feudálním Japonsku 17. století, kde jsme svědky přepadení vůdce klanu Shiray Ryu Hanza Hasashiho. Po krku mu nejde nikdo jiný než Bi-Han, hlava znepřáteleného klanu Lin Kuei. Úvodní scéna, při níž se perou Scorpion a Sub-Zero v době, než přijali své slavné přezdívky, je skvělá.

Pokud se smíříte s lacinou digitální krví, je začátek filmu parádní a fanoušci se z něj musí tetelit blahem. Brzy se však přesunujeme do současnosti, kde tempo povoluje a film rychle ztrácí šmrnc. Hlavním hrdinou je nováček Cole Young, který potvrzuje to, co jsme tvrdili už po zhlédnutí traileru. Film na motivy videohry nepotřebuje nové postavy. A už vůbec ne protagonistu. Zvlášť, když je natočen podle letité série, která má desítky báječných hrdinů i padouchů.

Mortal Kombat (film, 2021)

Hiroyuki Sanada (Westworld) alias Scorpion se vžil do role a Joe Taslim jako Sub-Zero mu dobře sekunduje. Bohužel si Scorpiona moc neužijeme. Lewis Tan jako zápasník MMA Cole Young je navíc tuctový ňouma, který nezaujme. Jeho původ je vysvětlen nelogicky ihned v počátku filmu, takže jeho postavu nečeká ani žádný filmový zvrat. Je to sice fešák, ale to je tak všechno. Jinak jde o naprosto nezajímavou postavu, která nudí.

Obsazení plné neherců

Bohužel se celé obsazení plné nepříliš známých herců ukázalo jako marné. Je jednou z největších bolístek, které nový filmový Mortal Kombat divákovi uštědří. Nejenom, že je hlavním hrdinou neznámý nekňuba, ale kultovní postavy jsou většinou zmršeny, nebo jim je na obrazovce věnován minimální prostor.

Sonya Blade v podání Jessicy McNamee je neuvěřitelně nesympatická. Australská herečka předvádí výkon hodný dopoledních telenovel v TV. Bohužel i její parťák Jax moc hereckému umu nepobral. Vzhledem k tomu, že ho ztvárňuje Mehcad Brooks, kterého známe ze seriálu Supergirl, jsme od něj čekali víc. Ani on nepřesvědčil.

Pak jsou tu Liu Kang (Ludi Lin) a Kung Lao (Max Huang), kteří děsně přehrávají a vypadají jako z K-popové skupiny. Naštěstí z jejich rádoby hereckých výkonů příliš neuvidíte. Největší zrůdnosti předvádějí Raiden (Tadanobu Asano) a Shang Tsung (Chin Han).

Pardon, ale tito dva jsou fakt na přes držku. Co jste to udělali našim oblíbencům? Shang Tsung je uřvaná hysterka, jejíž záchvaty se dají přežít jenom díky tomu, že se ve filmu příliš neobjevuje. Raiden ničí film o poznání více. Je nesympatický, arogantní a nepříjemný jako osina v zadku. Bojovat za takového zmetka by nás nikdo nedonutil. Tady se ukazuje, jak důležité je obsazení i v akčním filmu o bojovém umění. Zde se srovnání vyhnout nelze.

Cary-Hiroyuki Tagawa z MK 95 vyloženě žil rolí Shang Tsunga. On jím doslova byl – zlý, proradný, zákeřný, ale přesto charismatický a vyzařující respekt. Raiden byl v podání hollywoodského herce Christophera Lamberta k sežrání – mocný, moudrý, ale přesto vtipný a osobitý. I odbarvený bůh hromu a blesku v podání Jamese Remara z jinak nepříliš povedeného filmu Mortal Kombat Annihilation je snesitelnější. Asanův Raiden je fakt ostuda.

Kano wins!

Stejně jako většina obsazení. Jediný, kdo z castingu vybočuje, je Josh Lawson jako Kano. Ten jako jeden z mála herců z filmu opravdu umí hrát. Jeho Kano je slizký a odpudivý šmejd – přesně takový, jaký má být. Jeho vtípky jsou někdy humorné, jindy moc ne, protože jsou příliš vynucené. Lawson je však opravdu jediný, kdo zde hraje a svým výkonem táhne film. Na chvilku se mihnou i další postavy, které se však ve filmu objeví jen na pár záběrů. Taková Nitara nebo Reiko přitom svým předlohám nejsou ani moc podobní.

Mortal Kombat (film, 2021)

Je vidět, že debutující režisér Simon McQuoid nemá dost zkušeností a neumí pracovat s postavami. Sice nejspíš je fanouškem předlohy, ale zúročit to nedokázal. Jelikož jde o Mortal Kombat, divák by očekával, že se dočkáme legendárního turnaje. Ehm, uvidíte sami. Bojů je k vidění hned několik, ale jsou takové jako celý film – nic moc. Jsou totiž samý střih.

Staré Mortal Kombat filmy neměly zase tak výjimečné zápasy, bylo to obyčejné wire-fu, ale koukalo se na ně v pohodě. Zde je to samý střih, stih a střih a každému je jasné, že se ve skutečnosti nikdo nepere. V době Johna Wicka se už takhle akce netočí, a pokud ano, vypadá zastarale. Souboje jsou však přesto snesitelné a jde o zábavnější část filmu, než když někdo mluví a snaží se předstírat, že umí hrát.

Jelikož má Mortal Kombat fantasy pojetí, bez speciálních efektů se film neobejde. I starý Mortal Kombat z roku 1995 jich byl plný. Ty praktické vypadají dobře dodnes, CGI samozřejmě zastaraly, i když svého času vypadaly k světu. To, co předvádí nový Mortal Kombat je hrůza už dnes. Dokud hází Sub-Zero rampouchy z nebe, ještě to ujde, ale když se na scéně objevil zcela digitální Goro, propukli jsme ve smích. Je otřesně umělý a jeho role je ve filmu bezvýznamná. To si nezasloužil.

Vizuální efekty jsou otřesné

Znovu musíme vypíchnout digitálně krev, která nevypadá dobře. Je vidět, že je umělá. Hudební doprovod byl vždy u Mortal Kombat filmů jednou z nejpovedenějších věcí a v tomto směru novinka selhává na celé čáře. Základním problémem je, že snímek nemá elektronický soundtrack. Copak se tvůrci pomátli? Jak moc musíte Mortal Kombatu nerozumět, abyste opomenuli taneční soundtrack, který si každý pobrukoval a poklonu mu smekali i metalisté? (Nebojte, čteme diskuze.) Hrozná bída.

Mortal Kombat (film, 2021)

Techno Syndrome se sice dočkal nového 2021 remixu, který zazní při titulcích, ale ten je vyloženě otřesný. Skladatel Benjamin Wallfisch slepil tři moderní elektronické žánry big room house, psybass a brostep a myslel si, že uspokojí masy. Chyba lávky. Hudební pelmel bez ladu a skladu není hodný původního tracku. Wallfisch podle nás jako skladatel selhal a pohořel na celé čáře.

Mortal Kombat není film, u kterého byste nějak hlouběji řešili příběh. Jde o variaci souboje dobra se zlem. Nový snímek však přináší prvek, který ve hrách není, proto ho zmíníme. Jde o dračí logo na kůži, které umožňuje vstup do turnaje Mortal Kombat. Dědí se přes generace, nebo ho můžete získat tím, že zabijete někoho, kdo ho má. Pak se na vás toto znamení přenese. Muhehehe, to je ale blbost.

I když je starý filmový Mortal Kombat parádní, není krvavý. Právě v tomto směru mohla nová adaptace potěšit. Podařilo se jí to tak napůl. Skutečně jsou k vidění fatality, ale je jich jen pár a nejsou zrovna brutální. Kung Lao předvedl dobrou dorážečku, jinak nic moc. Většinou někdo někoho zabije tím, že mu strčí něco do oka. A to je na poměry Mortal Kombatu málo krvavé. Jen se podívejte na novodobé díly videoher. Film je proti nim slabým odvarem.

Po pár pivkách se to dá přežít

Nový Mortal Kombat není moc povedený. Před sepsáním recenze jsme ho zhlédli raději rovnou dvakrát, abychom opravdu nasáli vše, co nám mohl dát. I přes všechny jeho problémy je to Mortal Kombat, který máme rádi, proto jsme zhlédnutí filmu snesli bez úhony. Je však jasné, že kdyby si snímek pustil někdo, kdo vůbec neví, která bije a předlohu nezná, vypne ho po pár minutách. Pro fandy půjde o zklamání, ale jistě se najdou diváci, kteří jsou shovívavější než my a filmu neduhy povětšinou prominou.

My bychom byli raději, kdyby film neuspěl a za pár let bychom se dočkali povedenějšího rebootu než pokračování této slátaniny. To už tvůrci naznačují otevřeným koncem. Nejsme zdaleka jediní, komu se film moc nelíbí. Hodnocení na Metacriticu mluví za vše. Zde platí, že když úplně vypnete mozek a nelijete do sebe pár pivek, bude se vám film líbit více. My jsme vás však k alkoholu nenabádali, jasné?

Naše hodnocení: 40 %

Hodnocení Metacritic: 44 %

Datum vydání: 23. duben 2021

Platforma: HBO Max

Verdikt: Nový film Mortal Kombat moc dobrý není, ale když vypnete mozek a přimhouříte obě oči nad špatnými hereckými výkony, zastaralými trikovými efekty, bojovými scénami plných střihů a mdlým soundtrackem, zhlédnout se dá. Jen od něj nemějte přehnaná očekávání.