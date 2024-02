Na toto jsme čekali 9 let? Trailer na filmové Borderlands těšení nevyvolá

Filmové adaptace populárních her platily dlouhá léta za odpad popkulturní zábavy, v posledních letech se jim ovšem této nelichotivé nálepky daří zbavovat. Super Mario, Ježek Sonic, potažmo seriál The Last of Us mají totiž potenciál oslovit i diváky, kteří původní předlohu neznají.

Postava Lilith vypadá ve hře daleko mlaději než čtyřiapadesátiletá Cate Blanchettová.

Adaptace populární „looter-shooter“ trilogie Borderlands se ovšem mezi tuto vybranou společnost nejspíše nezařadí. Alespoň tedy, pokud můžeme usuzovat podle prvního traileru…

Toho jsme se dočkali až devět let od oznámení. Projekt si mezi sebou přehazovali různí tvůrci. Původní scénář dokonce napsal Craig Mazin (Černobyl, The Last of Us), ale kvůli jeho neustálému přepisování nakonec raději nechal své jméno z titulků odstranit. Kdo u projektu zůstal od začátku, je režisér Eli Roth, brakový specialista, díky jehož dvoudílné sérii Hostel si mnoho Američanů myslí, že Slovensko je země sadistických deviantů.

Svoji reputaci ostatně potvrzuje i v krátkém traileru na Borderlands, kde hlavní postavy mimo neustálého střílení i polykají čůránky nebo sledují robota Claptrapa při defekaci.

Musíme mu ovšem nechat, že se mu k natáčení podařilo sehnat skvělé herce. Dvojnásobná držitelka Oscara Cate Blanchettová si zahraje titulní „sirénu“ Lilith, Jamie Lee Curtisová, která ztvární postavu doktorky Tannisové, zase za svoji tvorbu získala dva Zlaté glóby. Odlehčenou povahu předlohy potvrdí známí komici Kevin Hart (například Jumanji) jako voják Roland a Jack Black coby upovídaný robot Claptrap.

Jak celá tato anabáze nakonec dopadne se budeme moci přesvědčit v kinech od 9. srpna.