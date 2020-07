Začal Xbox Summer Game Fest Demo Event s více než 70 hrami

Až do 27. července poběží akce Xbox Summer Game Fest Demo Event, v rámci níž si majitelé konzole Xbox One mohou vyzkoušet přes 70 demoverzí připravovaných her. Často to nejsou klasická dema, ale spíš ukázky z raných verzí. Kompletní seznam naleznete na oficiálních stránkách zde. Za pozornost stojí JRPG Cris Tales či hopsačka Raji: An Ancient Epic.

Připomínáme, že ve čtvrtek 23. července proběhne také akce Xbox Games Showcase, během níž Microsoft ukáže připravované hry od Xbox Game Studios. Uvidíme tak například první gameplay z kampaně Halo Infinite.