Microsoft odhalil první várku her, které během února rozšíří knihovnu Xbox Game Pass. Ve čtvrtek 4. února začneme akčním RPG Ghost of a Tale (PC), multiplayerovou akcí Project Winter (cloud, konzole, PC) a akcí The Falconeer (cloud, konzole, PC).

Další budou následovat 11. února, konkrétně JRPG Final Fantasy XII The Zodiac Age (PC, konzole), strategie Jurassic World Evolution (cloud, konzole), hopsačka Stealth Inc. 2: A Game of Clones (cloud, konzole) a střílečka Wolfenstein: Youngblood (cloud).