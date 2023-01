Předplatitelé PS Plus začnou nový rok Falloutem 76 a Star Wars

Navzdory zavedení vlastního „Game Passu“ nezapomíná PlayStation ani na svoji tradiční službu PS Plus. A v lednu se její předplatitelé mohou těšit na další zvučná jména, kterými rozšíří své digitální knihovny. Nejzvučnějším jménem je skvělá Star Wars „soulsovka“ Jedi: Fallen Order, která již brzy dostane pokračování. Dále to bude onlinovka Fallout 76, která se po neúspěšném vydání dokázala výrazně zlepšit a stojí minimálně za vyzkoušení. Třetí do party je nezávislá plošinovka Axiom Verge 2. Stahovat můžete již od úterý 3. ledna.