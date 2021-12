Pokémon Brilliant Diamond a Shining Pearl je prodejní hit

V obrovském světě legendárního RPG The Elder Scrolls: Skyrim se lze ztratit na stovky hodin a přitom ani nedokončit...

Videohra o znásilňování indiánek ukončila éru herní bezstarostnosti

Příští rok to bude čtyřicet let od okamžiku, co spatřila světlo světa jedna z nejkontroverznějších videoher historie. V...