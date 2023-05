Bagdádský Assassin’s Creed Mirage vyjde v říjnu

Jednou z předvedených her během čtvrteční PlayStation Showcase byl i očekávaný Assassin’s Creed Mirage, jehož vývoj vede Ubisoft Bordeaux (tvůrci expanze Wrath of the Druids). Série se tímto dílem vrací ke kořenům, odehrává se totiž v Bagdádu devátého století. Během prezentace zaznělo také datum vydání, takže vězte, že Assassin’s Creed Mirage vyjde 12. října na PC (Epic Store, Ubisoft Store), PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One. K dispozici bude také v předplatném Ubisoft+.

Víc o hře se dozvíme v rámci prezentace Ubisoft Forward, která proběhne 12. června.

Nový gameplay trailer: