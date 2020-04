Zastupitelé Hradce se odmítli vzdát odměn. Byl by to populismus, tvrdí

Obdobu programu Antivirus už zavedlo mnoho měst, Hradec však mohl být mezi prvními, kde se zastupitelé ve prospěch úspor města zřeknou odměn. To se nestalo.

Původní návrh zněl, aby se odměny do konce letošního roku snížily na nulu všem neuvolněným zastupitelům, tedy drtivé většině ze 37členného „kabinetu“. Na sanaci škod způsobených onemocněním covid-19 by šly odměny za členství v zastupitelstvu, v radě města a komisích.

Nakonec se koncept přeformuloval tak, že by zastupitelstvo do konce roku nepřiznalo odměny neuvolněným členům. Pro bylo z 35 přítomných jen 15, ostatní se většinou zdrželi.



Pro hradecké zastupitelstvo šlo o jedno z mála hlasování, které nebylo svázané stranickým příkazem nebo loajalitou. Bývalý primátor svůj návrh přednesl bez porady s dalšími stranami. „Naše město musí šetřit. Mohli bychom jít příkladem,“ zdůvodnil své gesto Zdeněk Fink (HDK).

Jen pro ilustraci: každému hradeckému neuvolněnému zastupiteli náleží měsíční odměna ve výši 2 791 korun. Předseda výboru nebo komise města má navíc 5 580 korun a řadový člen 4 651 korun. Další odměny jsou odstupňované. Například neuvolněný člen rady dostává 11 161 korun, logicky nejvíc pak náleží uvolněným (práce na plný úvazek) náměstkům primátora (81 847 korun) a primátorovi (93 007 korun).



Mašek: Zdržení jsem bral jako srabárnu

„Nějakou sumičku by to dalo,“ konstatoval předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup, který hlasoval pro zrušení odměn, přestože to podle něj byla prekérní situace. S návrhem se ztotožnil i Oldřich Vlasák (ODS). Podle něj však byl Finkův plán příliš ukvapený.

„Bylo to zvláštní. Takové věci se nemohou dělat bez přípravy. Je škoda, že se to dopředu neprojednalo v politických klubech. Některých lidí, kteří by to možná v jiném případě odsouhlasili, se to dotklo. I tak si ale myslím, že to gesto se udělat mohlo, pro obyvatele by to byl dobrý signál,“ řekl Vlasák.

„Byl to spontánní nápad, protože současná situace si žádá okamžité reakce. Někteří zastupitelé to však pravděpodobně nezpracovali,“ uvedla zastupitelka Romana Lišková (HDK).

Překvapení z bodu, který nebyl na programu, neskrýval ani poslanec Jiří Mašek (ANO). Také on jej však podpořil.

„Bylo to naprosto volné hlasování, každý sám za sebe, takže ani netuším, jak se k tomu postavili moji kolegové. Byl jsem sice rozpolcen, ale nakonec jsem si řekl, že zdržení znamená nesouhlas, což bych bral jako srabárnu. Na druhou stranu celá řada zastupitelů se snaží finančně podporovat potřebné,“ zdůraznil někdejší šéf krajské záchranky.

Naopak předseda zastupitelského klubu ANO Jiří Langer pochopení pro Finkův plán nenašel: „Přišlo mi to nepatřičné a dál bych to raději nekomentoval.“

Dohnal: Je to populismus ve stylu Klause mladšího

„Nemůžeme nařizovat někomu, aby se něčeho vzdal, když se toho vzdát nechce,“ odsoudil nepřipravený návrh zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM).

Kritiků nakonec bylo víc, 15 souhlasů nestačilo, pro přijetí by jich bylo potřeba 19. Velkými výhradami se netají ani předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal. Také podle něj by bodu slušela předchozí debata napříč zastupitelstvem.

„Takto přednesený návrh pana Finka mi připadá jako populismus ve stylu Václava Klause mladšího, což mě u pana Finka poměrně překvapilo. Návrh by se měl minimálně předjednat. Pochopitelně se tomu nebráním, jen by se podle mě měl založit transparentní účet a pomáhat konkrétně. Taková pomoc má být adresná. Pojďme se jako zastupitelé domluvit, čemu nebo komu konkrétnímu chceme pomoci,“ vybídl Dohnal.

Adam Záruba, předseda zastupitelského klubu Změny a Zelených, se také připojil k většině, jež se hlasování zdržela.

„Návrh jsem bojkotoval, protože to považuji za typickou zlomyslnost ve stylu pohádky Nesmrtelná teta. Polovině lidem majetek sebereme, druhé polovině jej necháme a oni si mezi sebou budou hezky závidět. Celé jsem to nepochopil a bral jsem to jako zviditelnění a výstřel od boku motivovaný všelijak,“ řekl hradecký radní Záruba.

Nesouhlasili ani před dvěma týdny v Olomouci

Obec nebo město, kde by zastupitelé pracovali zadarmo, je ojedinělým úkazem. Před dvěma lety se na nulových odměnách do konce volebního období, tedy do říjnových voleb v roce 2018, dohodli zastupitelé Mikulášovic ve Šluknovském výběžku. Podobné rozhodnutí udělali již v roce 2015 zastupitelé Žďárného na jižní Moravě.

Naopak Hradec Králové se nesouhlasem připojil k Olomouci, kde před dvěma týdny koalice shodila plán opozice, aby se místní zastupitelé na tři měsíce vzdali svých odměn za výkon funkcí v komisích a výborech, které se nescházejí.