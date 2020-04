Debata o sporné silnici kolem chráněné Plachty ožívá, Hradec hledá varianty

Městská rada v polovině dubna nejednomyslně schválila zadání průzkumů včetně vyhodnocení eventuální dopravní zátěže na velmi široké spektrum chráněných rostlin a živočichů.

Území má status Evropsky významná lokalita, studie sice ještě neznamená plundrování, její zadání přesto - nebo spíš právě proto - vyvolalo poměrně silný odpor. Na Facebooku se objevují myšlenky, že silnice by byla záminkou pro další živelnou zástavbu Plachty, slova opovržení, hledání viníků i nabídka pomoci s peticí.

Nabízí se paralela se záměrem podniku Povodí Labe. Ten chtěl před několika lety na březích Orlice skácet několik desítek stromů, ale po sérii demonstrací a petici, kterou velmi rychle podepsaly tisíce lidí, z tohoto záměru sešlo.

„A já jsem si marně myslel, že máme pokoj,“ distancuje se od rozhodnutí rady náměstek primátora pro oblast životního prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení). Na internet vyvěsil fotografii klubka chráněných slepýšů, kteří si Plachtu oblíbili.

„Ve městě jsou jiné lokality, které potřebují silnici. Tady to nedává smysl. Proč bychom měli stavět silnici ke skladům, které tam mimochodem také nemají co dělat,“ ptá se Hanousek.

Nová silnice by měla vést od Lidlu na Moravském Předměstí, kolem Petrofu a za areálem logistických firem ústit na kruhové křižovatce v ulici Na Brně. Její vznik podpořil výbor pro územní plánování, ale už před více než dvěma lety ji zamítl správce lokality, tedy krajský úřad.

Také hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS) si uvědomuje, že silnice přes přírodní památku je velmi choulostivou záležitostí.



„Jsme si vědomi významu přírodní památky, na druhou stranu průmyslová zóna a nové sídliště potřebují kapacitní napojení na Brněnskou třídu. Pokud někdy k vybudování této silnice dojde, rozhodně je potřeba nalézt kompromis a využít nejvhodnější trasování s nejmenším možným zásahem a dopadem na zvlášť chráněné druhy vyskytující se v této lokalitě. O případné výstavbě se budeme moct rozhodnout až po výsledcích průzkumu všech možností, které jsme zadali projektantům,“ je neutrální primátor.

Je víc příroda, nebo doprava?

Podle náměstka primátora pro rozvoj města Jiřího Bláhy (ODS) musí město zvážit mezi dvěma veřejnými zájmy. Ty jsou však mezi sebou v poměrně příkrém rozporu: zvítězí ochrana přírodní památky, anebo bezpečná doprava?

„Nevím, jak to dopadne, proto si město zadává průzkum. Finální výrok každopádně pronese krajský úřad,“ připomíná Bláha roli hejtmanství, ale sám se přidává spíš na stranu zastánců nové silnice.

„Ulice Na Brně obsluhovala jen továrnu Petrof a pár rodinných domků, ale nyní zažívá zásadní změnu ve svém zatížení. Neprotestoval bych, kdyby výsledný výrok kraje hovořil o tom, že je potřeba tu komunikaci vybudovat, aby byl chráněn veřejný zájem na dopravě a bezpečnosti. Vzhledem k rozsahu lokality Na Plachtě by silnice potřebovala jen naprosto marginální výměru,“ domnívá se Bláha.

21. ledna 2018

Podobný názor má i náměstkyně pro oblast správy majetku města Věra Pourová (ANO). „Máme za to, že je potřebné vedení té komunikace prověřit, hledáme proto optimální řešení. Podle mě přece jen přírodní památka nemůže zcela blokovat to, co se v té lokalitě koná,“ zmiňuje rozvoj firem a bytovou zástavbu.

Na stranu příznivců stavby se přidává i majitelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová.

„Stávající ulice Na Brně se má rozšiřovat a já si upřímně nedovedu představit, jak tady ten provoz zvládneme. Začal sem zajíždět i trolejbus, už tu byly i smrtelné úrazy. Není vhodné, když se před bezpečností obyvatel upřednostňují motýli a žáby. Zamítavému stanovisku krajského úřadu nerozumím, podle mě je nezodpovědné,“ uvádí podnikatelka k rozhodnutí z hejtmanství.

Koaliční Změna a Zelení nachází oporu aspoň v opozici. Také Piráti jsou proti silnici.

„Problém ulice Na Brně je velký, ale poslat dopravu do logistického centra skrz přírodní památku není cesta, kterou by se měla kulturní společnost vydávat. Mělo by se najít takové řešení, které památku neohrozí, protože by to mohl by dost velký zásah. Není tajemství, že právě část Plachty, kde by měla vést silnice, je biologicky velmi cenná. Na druhou stranu, pokud by někdo skutečně chtěl zasahovat silnicí do přírodní památky, musel by překonat celou řadu překážek včetně pevně doufám i silného občanského odporu,“ upozorňuje pirátský zastupitel Aleš Dohnal.

„Mohl by to být první krok vedoucí ke zpochybňování a dalšímu osekávání přírodní památky,“ domnívá se zastupitel Adam Záruba (Změna a Zelení).