Vlastníci hrozí Hradci žalobami, stavba domků zamrzla kvůli střelnici

Na brokové střelnici Dukly často trénuje například olympijský vítěz v trapu David Kostelecký. Vyrostli tu i další reprezentanti a olympionici.

Asi půl kilometru před střelnicí je pole obklopené rodinnými domy a chatami, na kterém by mohla vyrůst zcela nová zástavba s několika desítkami rodinných domů. S výstavbou počítal i vítězný návrh mezinárodní soutěže o zpracování územního plánu. Ve skutečnosti se tu kvůli střelnici stavět nemůže.

Ministerstvo obrany, jemuž patří, před třemi lety nejprve Hradci jakýkoliv rozvoj v dotčeném území Malšovic a Malšovy Lhoty zakázalo, letos pak rozšířilo zákaz i o rozvojové plochy v Malšově Lhotě, které jsou již projednané v konceptu územního plánu.

Území, které ministerstvo označilo za své zájmové, je na přibližně dvou milionech metrů čtverečných. To se však logicky nelíbí mnoha vlastníkům pozemků, rodinných domů i chat, podle kterých ministerstvo obrany bezprecedentně zasahuje do vlastnických práv majitelů nemovitostí.

Svůj podíl viny si však podle nich nese i město, respektive odbor hlavního architekta, který údajně požadavkům ministerstva nesmyslně vychází vstříc, nebrání zájmy města ani občanů. Situace již dokonce došla tak daleko, že vlastníci nemovitostí zmínili scénář krajní varianty sporu, ke kterému by mohlo dojít v případě schválení varianty územního plánu s požadavkem ministerstva obrany na zrušení rozvojových ploch.

Městu by tak mohla hrozit správní žaloba i hromadné soudní žaloby majitelů nemovitostí, kteří by se mohli domáhat náhrady až stamilionových škod. Případné soudní rozhodnutí by navíc neumožnilo přijetí územního plánu, o který se Hradec snaží už deset let.

Například Roman Dunda si parcelu u Malšovy Lhoty pořídil již před 25 lety, ještě v době, kdy pozemek figuroval v územní rezervě pro bydlení. Po neúspěšné snaze překonat odpor úřadů si sice postavil dům v nedalekých Svinarech, avšak svůj pozemek v kritickém území si nejenže nechal, ale patový stav jej navíc dohnal ke studiu mnoha tisíc úředních stran, nejrůznějších stanovisek, rozhodnutí nebo žádostí.

Stal se zástupcem vlastníků zablokovaných pozemků a boji proti jeho slovy „vrchnostenským zásahům ministerstva obrany do vlastnických práv osob i do samosprávné působnosti města“ obětoval značnou sumu peněz.

„Jak je možné, že střelnice porušuje hlukové limity a místo nápravy zasahuje do území statutárního města neoprávněnými požadavky? Jak je možné, že odbor hlavního architekta (OHA) chce přijmout závazné stanovisko ministerstva obrany, které je vydáno tři roky po veřejném projednání návrhu územního plánu, znásobuje své požadavky a požaduje dokonce zrušení projednaných ploch v konceptu územního plánu?“ poukazuje Dunda.

Střelnice je sportovní, stát ji však zahrnul do objektů obrany

„Město celých deset let využívá k územnímu plánu služeb Jana Marečka, který je autorem stavebního zákona, ale v takto závažné věci nevznese OHA žádne argumenty. Předpokládáme totiž, že od tohoto experta nemá k této problematice žádné stanovisko, na základě kterého by jednalo,“ říká Dunda.

Pozastavuje se rovněž nad funkcí střelnice, která podle něj nesouvisí s obranou či bezpečností státu, ale podle kolaudace slouží jen pro sportovní účely. Ministerstvo nepopírá, že jde o sportovní střelnici, avšak zároveň upozorňuje, že je i „v evidenci ODOS“.

„Jde o objekty důležité pro obranu státu, je však také určena k výcviku Armády České republiky,“ upozorňuje Jiří Caletka z tiskového odboru ministerstva obrany.

Ministerstvo: máme informace, že oblast nemusí být zastavěna

Vlastníci nemovitostí se rovněž domnívají, že ministerstvo obrany se namísto pokusu omezit hluk snaží o nezákonné prosazení zákazu výstavby a omezuje i přestavby stávajících nemovitostí. A vadí jim zejména postupy OHA.

„Odbor hlavního architekta by měl hájit zájmy města a občanů. Místo toho však docílil pouze znásobení požadavku ministerstva obrany a snaží se přehlížet jeho činnost, která porušuje zákony. My vlastníci jsme dosud nepodnikali kroky k omezení činnosti střelnice, nyní se však musíme silně ohradit proti jejich zásahům do území a budeme požadovat okamžitou nápravu,“ pokračuje Dunda.

Petr Brůna, vedoucí kritizovaného odboru, se ohrazuje: „Naše postupy jsou v naprostém pořádku.“

Radnice poukazuje také na to, že o hranici ochranného pásma rozhoduje ministerstvo obrany, a proto pořizovatel územně analytických podkladů nepojal žádné pochybnosti o zákonnosti vymezení tohoto limitu.

Ministerstvo obrany zdůrazňuje, že informace o zákazu výstavby kvůli hlukovému ochrannému pásmu není pravdivá, pouze v souladu se stavebním řádem vyhlásilo vymezené území.

„Při opakovaných jednáních zástupců resortu obrany a územních orgánů Hradce Králové o územním plánu zazněly ze strany orgánů uvedeného města informace, že tato oblast nemusí být nutně zastavěna a Hradec Králové může svoji výstavbu zaměřit jinými směry tak, aby činnost resortu obrany nebyla omezena,“ dodává Caletka.

Ochranné hlukové pásmo tu nikdy nebylo, zlobí se vlastníci

„Tato informace mne vůbec neudivuje, protože jen poukazuje na poškozování této lokality. Mimochodem informaci, že zde žádné ochranné hlukové pásmo neexistuje a nikdy neexistovalo, jsem ministerstvo upozornil já. Do té doby s tímto právním pojmem ministerstvo obrany i OHA pracovaly,“ upozorňuje Dunda.

„Podle našeho názoru ani žádné vymezené území neexistuje, a tak s ním nemůže město pracovat. To, že v tuto chvíli jsou občané vyzýváni OHA opatřovat si k jakémukoli stavebnímu záměru stanovisko ministerstva obrany, je také nesmysl a pouze je to zdržuje o měsíce až roky,“ říká Dunda.

Výstavba rodinných domů Podle studie by mohlo stát na poli, kde se v současné době nesmí stavět, 90 domů. Stavební pozemky v nedaleké Slatině mají hodnotu 5 tisíc korun za metr čtverečný.

Město upozorňuje na to, že resort obrany letos nesouhlasil s vymezením ploch pro rozvoj bydlení v prostoru se zvýšenou hlukovou zátěží. Řešení tohoto problému bude údajně úkolem pro nově určeného zastupitele pro územní plán Jiřího Langera (ANO).

Samo město cítí, že území bylo dlouho stranou zájmu. „Ta situace se v minulosti dlouhodobě neřešila,“ uznává náměstek primátora Jiří Bláha (ODS), jenž má za sebou první schůzku se zástupci ministerstva obrany a minulý týden i ministerstva pro místní rozvoj, avšak konkrétní výsledky podle všeho ještě nepřinesly.

Uvažuje se už, zda se dá střelnice přemístit jinam

Podle informací MF DNES však již padl i návrh na přemístění střelnice, tedy na výměnu za jiný vhodný pozemek města, kde už by tolik nevadila.

„Pokud bychom to území nechali tak, jak navrhlo ministerstvo obrany, podle našeho názoru by městu skutečně hrozily náhrady škod, přestože ty jsou jen velmi těžko vymahatelné,“ soudí Jiří Langer.

„Na problematiku máme několik právních rozborů. Ta situace je složitá, avšak mnoha pohledy se nám ukazuje, že námitky ministerstva jsou neoprávněné a nemají právní podklad. Ale nechci dělat ukvapené závěry, jde nám především o dohodu,“ zdůrazňuje Langerův předchůdce Oldřich Vlasák (ODS).

Na stranu vlastníků pozemků se staví i hradecká opozice, konkrétně Piráti.

„Ukazuje se, že samotná střelnice, kvůli které ministerstvo obrany chce omezovat rozvoj Hradce východním směrem, je pravděpodobně provozována protizákonně. Postupně se nám do ruky dostávají další a další argumenty, které staví město do docela silné pozice a vymístění střelnice by mělo být jednou z priorit koalice,“ konstatuje zastupitel Aleš Dohnal.

„Není například vůbec jasné, jak byla střelnice zkolaudovaná. Přitom je naprosto jasné, že jsou překračovány hygienické limity. Je skutečně na pováženou, že radnice mnoho let proti této do nebe volající nespravedlnosti vůči obyvatelům Malšovic a Malšovy Lhoty nezasáhla,“ tvrdí zastupitel Dohnal.

Další potíží je trasa plynovodu. Vlastníci dohodli užší koridor

Majitelé pozemků už jednu velkou překážku bez pomoci města překonali. Společnost Net4Gas přes louku plánuje vést mezinárodní plynovod a původně se mluvilo o až 600 metrů širokém bezpečnostním koridoru a trase od Zděné boudy do záplavové oblasti Orlice a dál na Třebechovice pod Orebem.

„Tento koridor vznikl nedůslednou prací úředníků, kteří nepodali námitky. Byli jsme ujištěni, že město chybu napraví, pár měsíců jakási snaha byla, ale pak to opět sklouzlo do rutiny,“ říká za sdružení PRO HK Vladimír Krčma.

„S investorem plynovodu jsme si všechno museli sami projednat, abychom dosáhli alespoň zúžení koridoru na 100 metrů. Najednou občané se zděšením zjišťují, že se tam objevilo vymezené území střelnice a jiný koridor, který práva vlastníků omezuje ještě násobně víc,“ tvrdí Vladimír Krčma.

Město již před několika lety uložilo majitelům dotčených pozemků zpracovat vlastní plán řešení tohoto území. Stalo se: vznikla studie vypracovaná ateliérem Šuda-Horský počítající se zhruba 90 domy, malým parkem a stezkou, která byla schválena i společností Net4Gas a ministerstvem průmyslu a obchodu.